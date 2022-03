Liên tục mất trộm vật tư tại dự án Tòa án nhân dân thành phố

Phản ánh đến báo Tiền Phong, nhà thầu xây lắp thiết bị điện tại Dự án xây dựng trụ sở TAND thành phố Hà Nội cho biết, nhiều ngày qua, dự án liên tục xảy ra hiện tượng mất trộm vật tư. Trong đó, riêng trong ngày 12 - 15/3, đơn vị này bị mất 110m cáp điện 1x240 (đơn giá hiện nay 800.000 đồng/m); 5m cáp 1x300 đã đấu vào tủ tổng hạ thế trong khối nhà Zone A (đơn giá gần 1 triệu đồng/m2).

Dây cáp bị cắt trộm trong tủ điện hạ thế ở hầm khu vực Zone A

Theo đại diện nhà thầu, việc liên tục mất cáp điện trong công trường khiến cho công nhân bất an, tâm lý lo ngại khi làm việc. Ngoài ra, mất trộm ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện của công trình bởi những dây điện chuyên ngành không phải có sẵn hàng ngày. “Mặc dù chúng tôi đã báo chủ đầu tư, công an phường nhưng vẫn chưa có phản hồi gì”, đại diện đơn vị này nói.

Đáng chú ý, sau khi phản ánh vụ việc tới cơ quan chức năng, ngày 25/3/2022, dự án tiếp tục xảy ra mất 48m cáp ngầm kích thước 1x300. Vụ việc được nhà thầu xây lắp điện lập biên bản yêu cầu đơn vị bảo vệ dự án là (Cty CP dịch vụ bảo vệ Đại Tín Nghĩa) xác nhận và chịu trách nhiệm giải quyết thiệt hại.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện tượng trộm cắp vật tư tại công trình tư pháp trọng điểm của thành phố Hà Nội diễn ra thường xuyên. Không chỉ dừng lại ở các thiết bị điện mà còn cả các vật tư khác như dây đồng, cục nóng điều hòa...

Lãnh đạo UBND phường Đại Kim cho biết, khu vực này khá phức tạp, cùng với việc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố (chủ đầu tư) không phối hợp với địa phương khiến cho công tác quản lý gặp khó. Vị này cho rằng, từ vụ cháy xảy ra tại dự án này trước đó, Ban cũng không thông tin với địa phương về số lượng người ở gây ra khó khăn trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trung tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an phường Đại Kim cho biết, khu vực này rất phức tạp do nhiều thành phần lang thang từ khu vực huyện Thanh Trì thường xuyên đi qua. Ngoài ra, dự án có đến 6 cổng đi vào, nên việc kiểm soát khó khăn. Sau khi nhận được phản ánh, công an phường đã cử cán bộ hình sự mật phục trong đêm. Kết quả bắt được một đối tượng lang thang trong dự án lúc 1 giờ sáng, tuy nhiên vì chưa bắt được quả tang nên không có căn cứ xử lý, không đấu tranh được với đối tượng. “Xác định đây là công trình trọng điểm của thành phố, mất trộm vật tư sẽ ảnh hưởng lớn đến thi công kỹ thuật. Nên công an phường đã có phương án bố trí cảnh sát hình sự mật phục. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên không thể làm tất cả các đêm được”, lãnh đạo công an phường Đại Kim thông tin.

Dự án xây dựng trụ sở TAND thành phố Hà Nội được thực hiện theo chủ trương của UBND thành phố về “Quy hoạch xây dựng đồng bộ hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến hết năm 2030 và tầm nhìn đến 2050”. Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 711,099 tỷ đồng.