Lí giải hoàn hảo cú đâm đe doạ thiệt hại 10 tỷ USD của tàu Ever Given

TPO - Hơn 360 tàu mắc kẹt kể từ khi tàu Ever Given chặn ngang kênh đào Suez ngày 26/3. Các chuyên gia ước tính một số lượng hàng hóa giá trị đến 9,6 tỷ USD lênh đênh trên biển có thể bị đe doạ. Lí giải cú mắc kẹt này, Evert Lataire - Giáo sư Đại học Ghent cho rằng, vì quá to, tàu Ever Given có thể đã rơi vào tình trạng "hiệu ứng bờ" khi qua vùng nước hẹp.