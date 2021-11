'Khai tử' dự án khu đô thị tai tiếng, căn hộ tập thể cũ rao bán gần 9 tỷ gây choáng

Ai đã phê duyệt giá khởi điểm cho dự án của Chủ tịch Vimedimex?

Liên quan đến khu đất gần 5 ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Cty CP Y dược Vimedimex và một số đồng phạm vừa bị bắt với hành vi dùng thủ đoạn dìm giá trong đấu giá, gây thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng cho nhà nước.

Nhiều khách hàng đặt cọc tại dự án lo lắng sau khi Chủ tịch Tập đoàn này dính vòng lao lý.

Theo tài liệu của Tiền Phong, trước đó ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất này với giá 18.200.000 đồng/m2. (Xem chi tiết)

Nở rộ kinh doanh bất động sản bát nháo tại các địa phương

Dù chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định nhưng nhiều dự án tại hàng loạt địa phương như Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên... đã quảng cáo, rao bán tràn lan.

Tập đoàn Hanaka bị phạt gần 300 triệu đồng vì vi phạm quy định kinh doanh BĐS tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá.

Đơn cử như tại tỉnh Bắc Ninh, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký ban hành quyết định xử phạt gần 300 triệu đồng đối với Công ty CP tập đoàn Hanaka vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) tại dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn (huyện Yên Phong). (Xem chi tiết)

Căn hộ tập thể cũ ở Hà Nội được rao bán gần 9 tỷ đồng gây xôn xao

Mặc dù xây dựng đã lâu, nội thất không có giá trị nhưng căn hộ tập thể cũ ở khu trung tâm Hà Nội vẫn được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng khiến nhiều người "choáng".

Căn hộ tập thể cũ trên phố cổ Hà Nội đang được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng khiến nhiều người "choáng".

Theo đó, trên một diễn đàn mua bán bất động sản Hà Nội xuất hiện thông tin rao bán căn hộ tập thể tầng 3 trong ngõ ô tô vào được trên phố Hàng Bông, có diện tích 100m2 trong đó 80m2 sổ đỏ và 20m2 cơi nới với giá 8,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Nha Trang yêu cầu tháo dỡ biệt thự xây vượt tầng, sai phép trên núi Hòn Ông

UBND TP. Nha Trang vừa có công văn yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang khẩn trương có biện pháp gia cố các khu vực có nguy cơ sạt lở tại dự án khu biệt thự Nha Trang Seapark, ở núi Hòn Ông (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Chủ nhân biệt thự sạt lở tại dự án Nha Trang Seapark đang gia cố lại khu vực bị sạt lở.

UBND TP. Nha Trang cũng yêu cầu công ty này tổ chức tháo dỡ khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại khu biệt thự Nha Trang Seapark trước ngày 30/11. “Nếu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang-chủ đầu tư dự án không thực hiện, UBND TP. Nha Trang sẽ ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định”, công văn trên nêu rõ. (Xem chi tiết)

Giãn cách kéo dài vì dịch, cả nước có hơn 15.000 căn hộ tồn kho

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo thị trường BĐS quý III/2021. Về tồn kho BĐS, Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp, phân tích số liệu về nguồn cung BĐS và lượng giao dịch BĐS theo các báo cáo công bố thông tin thị trường BĐS của các địa phương, cho thấy số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa giao dịch ước tính vào khoảng 15.067 căn.

Hàng tồn kho BĐS quý III/2021 hơn 15.000 căn.

Như vậy, khả năng hấp thụ của thị trường BĐS trong quý III/2021 giảm so với quý trước do một số địa phương lớn phải thực hiện giãn cách kéo dài do dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương,... (Xem chi tiết)

Thái Nguyên 'khai tử' dự án khu đô thị Canary tai tiếng

Tỉnh Thái Nguyên 'khai tử' dự án khu đô thị Canary tai tiếng do Công ty CP Thương mại đầu tư Xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư.

Thái Nguyên chính thức “khai tử” dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 1 phường Cải Đan (TP Sông Công) của Công ty CP Thương mại đầu tư Xuất nhập khẩu. Dự án này trước đó dính nhiều tai tiếng về việc dù chưa trúng đấu giá quyền sử dụng đất, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng chủ đầu tư đã thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, rầm rộ rao bán các sản phẩm của dự án để huy động vốn... (Xem chi tiết)

Bị cắt ngang tầng nhà làm 2 bãi xe, dân chung cư cao cấp ở Đà Nẵng kêu cứu

Tại Block B của chung cư F-Home trên đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, dân cư đang kêu cứu vì tầng 1 cao 4m được chủ đầu tư cắt ngang để làm thành 2 tầng để xe, trở thành "quả bom xăng" dưới tòa nhà 26 tầng....

Khối "bom xăng" đe dọa hàng ngàn cư dân chung cư F-Home.

Cụ thể, chủ đầu tư đã cắt ngang tầng 1 cao 4m của block B chung cư này để làm thành "bãi xe thông minh" 2 tầng, trừ phần xà thì mỗi tầng để xe chỉ cao khoảng 1,8m. Hậu quả là không đảm bảo chiều cao, gây phiền phức cho sinh hoạt, ảnh hưởng đến kết cấu và mất an toàn phòng cháy chữa cháy khi phương tiện bị nén trong không gian chật hẹp. (Xem chi tiết)

Bộ Xây dựng cho ý kiến về dự án nhà ở 'nghìn tỷ' Picenza Mỹ Hưng

Phối cảnh dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Để được chấp thuận là chủ đầu tư dự án Khu dân cư (KDC) mới Picenza Mỹ Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Công ty CP Picenza Mỹ Hưng phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định để xây dựng nhà ở thương mại. (Xem chi tiết)