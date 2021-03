Hoa hậu Đỗ Thị Hà và các người đẹp thưởng thức sản phẩm sâm Ngọc Linh K5

Tại đây, các Hoa hậu, Á hậu và người đẹp nghe ông Nguyễn An- Giám đốc Khối Thương mại Công ty Cổ phần Sâm Ngoc Linh Kon Tum giới thiệu về tác dụng của các sản phẩm như K5 trà lá sâm Ngọc Linh, K5 dịch chiết sâm Ngọc Linh, K5 rượu sâm Ngọc Linh Gold, K5 rượu sâm Ngọc Linh Blue. Đặc biệt là dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Love good For Women’s Health và Love good For Men’s Health được nhiều khách đón nhận