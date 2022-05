Hàng loạt giám đốc CDC cùng thuộc cấp bị bắt vì 'dính' đến Công ty Việt Á

Bị khởi tố, tạm giam cùng ông Tuấn có bà Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm và bà Tô Minh Huệ, Kế toán trưởng của CDC Hà Giang.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh này, CDC Hà Giang ứng trước sinh phẩm của Công ty Việt Á để sử dụng, sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu, thanh toán tiền mua sinh phẩm.

Quá trình thực hiện, các đối tượng trên đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại ngân sách nhiều tỷ đồng.

Các đối tượng nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong khi đó, làm việc với thanh tra tỉnh Hà Giang, 3 bị can chỉ thừa nhận đã nhận 770 triệu đồng tiền “hoa hồng” của Công ty Việt Á .

Tại Hòa Bình, liên quan Công ty Việt Á, Thanh tra tỉnh này đã bàn giao hồ sơ 8 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm Covid-19 của CDC Hòa Bình cho Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình. CDC Hòa Bình đã mua 26.262 kít xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất với giá trị 12,3 tỷ đồng. Theo thanh tra tỉnh Hòa Bình, tuy chưa phát hiện vi phạm về quy trình mua sắm này , nhưng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á được phản ánh là có hiện tượng nâng khống giá, trích hoa hồng cho các đơn vị mua sắm.Minh Đức