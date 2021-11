Hà Nội dừng nhiều hoạt động tại khu vực chợ vải lớn nhất miền Bắc

Ngay trong đêm 1/11, UBND xã Ninh Hiệp đã ra thông báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã, yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh vải tạm dừng hoạt động kể từ ngày 2/11 để phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới (Ghi chú: Không cấm bán hàng online, đề nghị chủ cửa hàng nhắc nhở shipper tuân thủ 5K). Trong khi đó, các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về từ 2/11 đến 7/11.

Trước đó, như thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngày 1/11, sau khi xuất hiện 1 F0 ở thôn 4, lực lượng chức năng xã Ninh Hiệp đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm tiến hành truy vết, thực hiện phong tỏa, cách ly, đối với các trường hợp liên quan, đưa 7 F1 đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, khi có thông tin các trường hợp F0 ở huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) dương tính với SARS-CoV-2, đã về chợ Ninh Hiệp để mua hàng, người bán hàng ở quán Phở Cồ, thôn 8, xã Ninh Hiệp cũng đã bị lây nhiễm, dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng của địa phương đã tập trung truy vết. Đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 56 trường hợp F1 và 302 F2. UBND xã Ninh Hiệp đã ra quyết định cách ly các F1, F2 tại gia đình.

Trong sáng 2/11, trong buổi làm việc của UBND huyện Gia Lâm với xã Ninh Hiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Gia Lâm đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm, khẩn trương ra thông báo nhanh cho các địa phương lân cận để người dân hạn chế đến địa bàn xã Ninh Hiệp; tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm PCR cho tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn xã (khoảng 4.500 hộ); khẩn trương bóc tách F0, phấn đấu hoàn thành trong 2 ngày. Lực lượng Công an huyện hỗ trợ công an xã rà soát toàn bộ người từ vùng dịch về địa phương và công tác xét nghiệm, an ninh trật tự, quản lý hành chính...

Đồng thời, UBND huyện Gia Lâm cũng yêu cầu các xã, thị trấn không chủ quan, kiểm soát chặt chẽ những người về từ vùng dịch để giám sát, nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện tại, công tác rà soát, khoanh vùng dập dịch trên địa bàn xã Ninh Hiệp đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.

Link gốc: https://vtv.vn/xa-hoi/tam-dong-cua-cho-trung-tam-thuong-mai-o-xa-ninh-hiep-de-khoanh-vung-dap-dich-20211102121224286.htm