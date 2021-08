'Gỡ nút thắt' tâm lý cho bệnh nhân mắc COVID-19

TPO - Sợ hãi, lo lắng, nhận thức sai lầm về dịch bệnh… là những vấn đề tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành công hay thất bại trong việc điều trị của những người không may mắc COVID-19. Để hỗ trợ người bệnh vượt qua chính mình, quận Gò Vấp đang huy động nhiều chuyên gia tâm lý vào cuộc giải quyết tâm lý cho người bệnh.

Nam bệnh nhân đã lớn tuổi sau khi chuyển đến bệnh viện thì không chịu ăn uống, không muốn chia sẻ thông tin và tình trạng sức khỏe của bản thân với nhân viên y tế. Trước nguy cơ bệnh có thể diễn tiến nặng, nhóm hỗ trợ tâm lý đã tiếp cận, hỗ trợ bệnh nhân. Qua những chia sẻ của người bệnh, được biết ông có hoàn cảnh khó khăn, khi mắc COVID-19 thì căng thẳng, lo lắng cho sự sống của bản thân và an toàn của gia đình. Sau khi được hỗ trợ tâm lý, người bệnh đã an tâm điều trị, sức khỏe từng bước chuyển biến khả quan.

Người mắc COVID-19 rất dễ rơi vào tình trạng lo lắng, hoang mang và suy nghĩ tiêu cực nên cần được chia sẻ, hỗ trợ về tâm lý.

Giải pháp hỗ trợ tâm lý cho người bệnh là một trong những giải pháp phối hợp với đông y và tây y để cứu chữa bệnh nhân COVID-19 đang được triển khai trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM.

TS.BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp chia sẻ: “Khống chế dịch bệnh này phải triển khai mọi mặt trận, phương pháp để có hiệu quả nhất. Hành động vì sức khỏe công cộng, như cách ly giao tiếp xã hội các ca bệnh là rất cần thiết. Điều đó để làm giảm sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên trong các khu cách ly, áp lực đối với đội ngũ y, bác sĩ vô cùng lớn nên việc tư vấn tâm lý cho bệnh nhân an tâm điều trị là cần thiết”.

Đến ngày 3/8 khu cách ly tập trung của quận đang thu dung, điều trị hơn 400 người mắc COVID-19, chưa có triệu chứng. Lúc đầu, nhiều người hay căng thẳng, sợ hãi, hoảng hốt. Cảm giác không an toàn khi tập trung tại cơ sở điều trị. Đa phần tâm lý diễn biến xấu xuất hiện ở những người cao tuổi có bệnh nền, họ cảm thấy căng thẳng, hồi hộp. Một số người có hoàn cảnh khó khăn, nên mặc cảm, không muốn tâm sự cùng ai, tự bó mình, mặc cho số phận làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý, dẫn đến bệnh tình ngày càng nặng.

TS.BS Nguyễn Trung Hòa (ngoài cùng bên phải) chia sẻ thông tin về các hoạt động hỗ trợ, điều trị cho người bệnh.

Từ thực tế trên, TS.BS Trung Hòa đã thiết lập tổ tâm lý cho bệnh nhân COVID-19 gồm những bác sĩ, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu về tâm lý. “Chúng tôi có nhóm tư vấn là các nhà tâm lý, có kỹ năng tốt. Nhóm này sẽ mặc đầy đủ bảo hộ, thực hiện giữ khoảng cách tốt. Cứ hàng ngày, sau khi bác sĩ thăm bệnh xong thì nhóm chuyên gia tâm lý này sẽ đến từng phòng bệnh giải đáp những thắc mắc, những nỗi lo âu, giải áp tâm lý cho bệnh nhân. Thực tế đã cho thấy, việc cởi bỏ tâm lý nặng nề rất tốt cho sức khỏe của người bệnh” – TS.BS Trung Hòa nói.

Sự hỗ trợ kịp thời về tâm lý sẽ giúp ổn định tinh thần của người bệnh để họ yên tâm điều trị.

Tổ tư vấn tâm lý Gò Vấp với nhiều nhà tâm lý xã hội uy tín hiện do TS Trần Vĩnh Hà phụ trách. Họ là những người am hiểu về các tác hại của lo âu, của nhận thức sai lầm, lệch lạc về dịch bệnh. Theo phản hồi của tổ tư vấn, khi được chia sẻ và thấu hiểu các vấn đề đang diễn ra, những người nhiễm COVID-19 đều bày tỏ những khó khăn của mình. Sau khi được tư vấn, trấn an và gỡ bỏ những thắc mắc, lo lắng người bệnh đều hợp tác với các y bác sĩ, vững tin hơn trong việc điều trị.