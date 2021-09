Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dỡ chốt 'vùng đỏ'

Công an thành phố đánh giá, sau 13 ngày triển khai (từ ngày 4/9), những chốt "vùng đỏ" đã đóng góp một phần công sức chung tay cùng chính quyền, nhân dân Thủ đô kiểm soát dịch COVID-19 và bước đầu tình hình dịch bệnh chuyển biến tích cực.

Trước đó, bắt đầu từ 6h ngày 6/9, Công an TP Hà Nội triển khai 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào phân vùng 1 (vùng đỏ). Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.