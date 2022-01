Doãn Quốc Đam - nam phụ nhưng 'cân' cả phim 'Phố trong làng'

Ngay từ những tập đầu tiên của bộ phim Phố trong làng, nhân vật Mến của diễn viên Doãn Quốc Đam đã gây ấn tượng với khán giả. Ở chặng đầu của phim, Doãn Quốc Đam biến Mến thành Chí Phèo chính hiệu của xã Tân Xuân: lêu lổng, nát rượu, thường xuyên đánh chửi vợ con.

Những cảnh say rượu, chửi bới... thậm chí là say thuốc lào đều được Doãn Quốc Đam thể hiện rất chân thực. Khán giả có thể nhìn ra ngay chân dung một gã đàn ông ít học, cục cằn qua từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói... do Doãn Quốc Đam thể hiện.

Nhân vật Mến được chú ý ngay từ những phân cảnh đầu tiên.

Diễn xuất biến hóa của Doãn Quốc Đam là một trong những điểm sáng của phim.

Chia sẻ về vai diễn này, Doãn Quốc Đam cho biết Mến là nhân vật xù xì, gai góc và có tâm lý không bình thường so với những người khác. Tuy nhiên dù cục tính nhưng Mến lại rất có nghĩa khí. Dù thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng Mến là người có diễn biến tâm lí phức tạp và quá trình thay đổi hình tượng rõ ràng nhất phim. Từ một kẻ chơi bời lêu lổng, dính vào hầu hết những vụ lùm xùm nhỏ to ở xã Tân Xuân, Mến dần "hoàn lương" và trở thành người tử tế. Trong suốt quá trình đó, khán giả càng dễ dàng nhìn ra cái khéo, cái hay của Doãn Quốc Đam.

Đặc biệt, ở tập 39, khi bé Tình- con gái Mến- bỏ nhà đi, nam diễn viên sinh năm 1988 đã có cảnh quay ấn tượng với diễn xuất "lên đồng" khiến người xem thán phục. Khi con gái bỏ đi không rõ tung tích, Mến nhảy ùm xuống ao, kêu gào thảm thiết vì sợ con nghĩ quẩn. Mến kêu gào, khóc lóc thảm thiết, ngụp lặn dưới ao để tìm con. Cảnh quay này kéo dài tới hơn 1 tiếng đồng hồ, tốn rất nhiều sức lực của diễn viên và cả ê-kíp.

Mến và con gái- bé Tình có nhiều cảnh lấy nước mắt người xem.

Phân đoạn này cũng là bước ngoặt trong hành trình thay đổi của nhân vật Mến, từ một kẻ lêu lổng, côn đồ trở thành người biết yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Mến đã quỳ xuống xin lỗi vợ, mong con gái tha thứ và bắt đầu trở lại làm ăn chân chính.

Với diễn xuất biến hóa, Doãn Quốc Đam được khán giả ưu ái gọi là "tắc kè hoa" của màn ảnh phía Bắc. Nhiều người cho rằng Mến là nhân vật nổi bật nhất Phố trong làng khi diễn xuất của Doãn Quốc Đam nổi trội hơn hẳn và lấn át dàn diễn viên trẻ. Một số bình luận trên mạng xã hội tỏ ra tiếc cho nam diễn viên vì anh chưa có được nhiều giải thưởng và có cho mình những vai nam chính trong các bộ phim giờ vàng.

Đáp lại tình cảm của khán giả, anh "Mến" khẳng định: "Điều quan trọng nhất là khán giả thích sản phẩm của mình thôi. Kể cả không có giải thưởng gì cũng không sao. Mong mọi người không cần phải cảm thấy bất công cho Đam". Doãn Quốc Đam cũng chia sẻ lại hình ảnh anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình- vai Fedora phim Mê cung tại Lễ trao giải Cánh diều 2019.

Doãn Quốc Đam chia sẻ giải thưởng quý giá với khán giả yêu mến anh.

Năm 2021 vừa qua là một năm phủ sóng ấn tượng của Doãn Quốc Đam trong nhiều bộ phim giờ vàng của VTV. Anh đã tham gia tới 5 bộ phim là: Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng và Thương ngày nắng về. Đặc biệt, ở mỗi bộ phim, Doãn Quốc Đam lại đảm nhận những dạng vai khác nhau và đều thể hiện xuất sắc. Có lẽ là rất khó để nam diễn viên bị đóng khung hoặc trở nên một màu trên màn ảnh.