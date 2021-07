Đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh dự thi đợt 2

Sở GD&ĐT TPHCM đã có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT vì diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phức tạp. Thành phố có 3.234 thí sinh chưa dự thi.

TPHCM đã chủ động triển khai Chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 9/7. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ 0 giờ ngày 19/7 trong thời gian 14 ngày cho 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Theo tình hình dịch bệnh hiện nay, đến thời điểm thi đợt 2 (ngày 6-7/8), có thể còn diễn biến phức tạp, trong khi đó, thời gian kết thúc giãn cách xã hội cận kề ngày thi. Do vậy, khó có thể thực hiện việc tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh.

Trao đổi về đề xuất của TPHCM, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, cho biết, Bộ đang tập hợp đề xuất, kiến nghị của các địa phương do dịch bệnh căng thẳng nên không thể tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 6-7/8 để trả lời chính thức. Theo ông Độ, chủ trương chung của Bộ GD&ĐT là với những nơi nào không thể tổ chức kỳ thi đợt 2 vì lý do bất khả kháng, có thể đề xuất để Bộ có phương án hỗ trợ thí sinh. Và phương án này được hiểu là “xét đặc cách tốt nghiệp THPT”. Ông Độ thông tin, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc việc xét đặc cách cho những học sinh không thể dự thi đợt 2 và có phương thức hỗ trợ trong tuyển sinh đại học phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi học sinh.

Theo kế hoạch, các Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 từ 0h ngày 26/7 trên hệ thống website của mình.

Bộ GD&ĐT đã làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM để chuẩn bị phương án dự phòng liên quan công tác tuyển sinh đại học. Trong trường hợp cần thiết, có thể huy động 2 đại học này tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực khi điều kiện cho phép đối với thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp có nhu cầu xét tuyển đại học bằng điểm thi để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Phổ điểm môn Văn sẽ đẹp?

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Giám khảo chấm thi môn Ngữ văn ở một số địa phương nói rằng, nhiều thí sinh đạt điểm trung bình, điểm khá.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu, cho hay, tỉnh đã chấm thi xong tất cả các môn và đang hoàn thành những khâu cuối cùng để báo cáo Bộ GD&ĐT. Theo ông, công tác chấm thi năm nay đối với môn trắc nghiệm không gặp khó khăn, trục trặc do phần mềm đã được Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm điều chỉnh phù hợp với thực tế. Với môn thi tự luận, môn Ngữ văn, điểm thấp nhất là 0 và cao nhất là 9. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là từ 5-7,25. Đây có thể coi là mức điểm lý tưởng đối với thí sinh ở vùng khó như Lai Châu. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La đã hoàn thành công tác chấm thi sớm hơn kế hoạch. Tất cả được thực hiện an toàn, nghiêm túc từ khâu tổ chức thi, chấm thi và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch bệnh.

Sở GD&ĐT TPHCM chấm thi xong hôm 20/7. Theo nhiều giám khảo chấm thi môn Ngữ văn, điểm thi tập trung ở mức 6-6,5 điểm, rất ít bài thi đạt 7,75 điểm trở lên. Hôm qua, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, Hội đồng chấm thi của Sở đã hoàn thành công tác chấm thi đợt 1. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 24/7, Sở sẽ tổ chức tổng kết công tác chấm thi, báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT, đồng thời hoàn thành việc đối sánh kết quả thi.