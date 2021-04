Đề xuất thu thuế người cho thuê văn phòng, căn hộ chung cư

TPO - Cơ quan thuế sẽ làm việc với ban quản trị chung cư để cung cấp danh sách các hộ cho thuê căn hộ, các hộ trực tiếp kinh doanh tại chung cư, phối hợp với công an khu vực, rà soát danh sách khai báo tạm trú, tạm vắng để tuyên truyền cho các chủ căn hộ có cho thuê nhà, căn hộ kê khai, nộp thuế cho thuê thông qua ban quản trị chung cư...

Cục Thuế TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM tham mưu về kế hoạch chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách trên địa bàn. Trong lĩnh vực nhà, đất và chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế đề xuất quản lý thu thuế trong hoạt động cho thuê căn hộ tại các chung cư, cao ốc.

Cụ thể, những đối tượng được đề xuất thu thuế là các cá nhân, tổ chức cho thuê căn hộ, cho thuê nhà ở, cho thuê mặt bằng kinh doanh tại các chung cư; các cá nhân tổ chức trực tiếp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong khu vực chung cư; cá nhân, tổ chức cho thuê văn phòng.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ làm việc với ban quản trị chung cư để cung cấp danh sách các hộ cho thuê căn hộ, các hộ trực tiếp kinh doanh tại chung cư, phối hợp với công an khu vực, rà soát danh sách khai báo tạm trú, tạm vắng để tuyên truyền cho các chủ căn hộ có cho thuê nhà, căn hộ kê khai, nộp thuế cho thuê thông qua ban quản trị chung cư...

Trước hết, Cục Thuế TPHCM đề xuất thí điểm việc thu thuế hoạt động cho thuê văn phòng, căn hộ chung cư tại một số chung cư, cao ốc ở quận 11 như chung cư RES số 205 Lạc Long Quân, khu nhà ở thương mại Thuận Việt số 319 Lý Thường Kiệt, cao ốc Bảo Gia 184 Lê Đại Hành, cụm chung cư The Enverich, số 968 đường Ba Tháng Hai, chung cư 70 Lữ Gia, cao ốc Khải Hoàn, 624 Lạc Long Quân.

Ngoài thu thuế hoạt động cho thuê văn phòng, căn hộ chung cư, Cục Thuế TPHCM còn đề xuất các biện pháp chống thất thoát qua quản lý công tác cho thuê, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân trong hoạt động quản lý đất đai và kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, cơ quan thuế sẽ rà soát các trường hợp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn TPHCM.

Qua đó, căn cứ, đối chiếu các dữ liệu kê khai thuế đối với giao dịch bất động sản trong cùng khu vực, địa bàn, quy mô, diện tích tương ứng để đấu tranh, buộc người nộp thuế phải khai thuế đúng giá trị chuyển nhượng thực tế.

Cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp với Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng (Sở Tư pháp) để trao đổi thông tin liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng bất động sản tại các tổ chức công chứng trên địa bàn.

Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM đề nghị cơ quan chức năng rà soát những trường hợp thuê đất để có chế độ thu đúng quy định. Đối với những trường hợp đã có quyết định giao đất của UBND TPHCM nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên Môi trường phải nhanh chóng xác định nghĩa vụ tài chính để thu tiền sử dụng đất.

Những trường hợp mà Cục Thuế TPHCM đã có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng doanh nghiệp chưa đóng tiền sử dụng đất sẽ được báo cáo UBND TP để có biện pháp xử lý.

Theo lãnh đạo Chi cục Thuế quận 5, quy định hiện nay nếu cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (8,3 triệu đồng/tháng) phải kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên có thực tế là dù quy định như vậy nhưng rất nhiều trường hợp cho thuê căn hộ chung cư thời gian qua không khai thuế dù có thu nhập cao hơn 100 triệu đồng/năm.

Mấu chốt để người cho thuê căn hộ có thể lách thuế do chủ yếu là cho thuê giữa cá nhân với cá nhân, người thuê không cần hóa đơn chứng từ nên người cho thuê cũng... né luôn việc khai thuế.

Mặt khác, dù theo quy định người thuê nhà phải đăng ký tạm trú tạm vắng ở công an nhưng do thông tin giữa công an và cơ quan thuế không liên thông nên cơ quan thuế cũng không nắm được. Muốn biết được có bao nhiêu trường hợp cho thuê nhà, cơ quan thuế phải thông qua ban quản trị chung cư nhưng có nơi đồng ý cung cấp, có nơi không.