“Đạo lạ” xâm nhập địa bàn TT-Huế

TP - Ngày 1/6, Công an xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị đang đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng sinh hoạt “đạo lạ” có tên là “Nhất quán đạo” diễn ra trên địa bàn xã. Đây là nhóm đối tượng liên quan đến “Nhất quán đạo” đầu tiên được phát hiện tại TT-Huế.

Theo đó, vào cuối tháng 5/2022, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1964, trú tại thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) có một nhóm 8 người ngoài địa phương tụ tập sinh hoạt theo “đạo lạ” có tên là “Nhất quán đạo”. Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Công an huyện Phú Vang, UBND xã Phú Mỹ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành làm rõ mục đích, nội dung, hình thức sinh hoạt “đạo lạ” của nhóm đối tượng này, mối quan hệ giữa các đối tượng. Tại nhà bà H., lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ kinh sách, tài liệu, vật dụng liên quan.

Công an, chính quyền địa phương làm việc với nhóm người tụ tập sinh hoạt “Nhất quán đạo” ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế

Đại úy Trần Duy Ngọc, Trưởng Công an xã Phú Mỹ cho biết, quá trình lấy lời khai, điều tra đã xác định bà H. làm nghề bán vé số, có một thời gian dài sinh sống và làm ăn tại Đà Nẵng. Tại đây, bà bị lôi kéo sinh hoạt theo “Nhất quán đạo”. Sau đó, bà H. trở về quê ở xã Phú Mỹ và tiếp tục sinh hoạt theo “đạo lạ” này từ năm 2019 cho đến nay. Hình thức sinh hoạt “đạo lạ” chủ yếu tổ chức tại gia và nghiên cứu cách sinh hoạt trên mạng Internet. Bà H. thừa nhận việc liên hệ, trao đổi thông tin giữa các thành viên “Nhất quán đạo” được bà thực hiện thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Liên quan việc sinh hoạt “đạo lạ” tại nhà bà H., cơ quan chức năng đã xác định rõ danh tính của 8 người mà bà H. mời về từ các tỉnh, thành phố, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM, An Giang, Kiên Giang. Họ đến nhà bà H. để hướng dẫn việc trình bày bàn thờ, tượng thờ theo quy định của “Nhất quán đạo” và làm lễ an vị tượng… Cơ quan chức năng đã yêu cầu 8 đối tượng người ngoài địa phương cam đoan, ký cam kết không tái diễn hoạt động và yêu cầu rời khỏi địa phương. Đối với bà H., cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, “Nhất quán đạo” có nguồn gốc từ nước ngoài, là sự kết hợp của 5 tôn giáo khác nhau, được du nhập vào Việt Nam chủ yếu từ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài trở về Việt Nam. “Nhất quán đạo” tại Việt Nam hoạt động tự phát, quy mô cá nhân, hoặc dưới danh nghĩa một số hội, nhóm có hoạt động thiện nguyện, hay phát triển qua quan hệ kinh tế.

Cơ quan chức năng khẳng định, đến nay, “Nhất quán đạo” chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận là một tổ chức hay một tôn giáo hoạt động hợp pháp. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến “Nhất quán đạo” là trái quy định của pháp luật Việt Nam.