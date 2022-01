Danh tính hai thiếu úy công an mới xuất hiện tại 'Phố Trong Làng'

TPO - Bên cạnh sự xuất hiện của con trai thứ nhà cố NSND Hoàng Dũng, một gương mặt diễn viên trẻ cũng góp mặt và đảm nhiệm vai thiếu úy công an được điều chuyển xuống xã Tân Xuân.

Sau thời gian tạm hoãn phát sóng, Phố Trong Làng tiếp tục trở lại với khán giả và hé lộ một số nhân vật mới. Thông tin này được chính các diễn viên đoàn phim đăng tải trên mạng xã hội. Ngoài vai diễn do diễn viên Anh Tuấn (vai Chiến "chó" trong Hương vị tình thân) đảm nhận thì sẽ có thêm hai Thiếu úy công an huyện tăng cường về xã Tân Xuân.

Được biết, người đầu tiên là Hoàng Dương - con trai thứ của cố NSND Hoàng Dũng, vào vai chiến sĩ công an trẻ. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên chạm ngõ màn ảnh của anh. Hoàng Dương sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp lớp Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Hoàng Dương - con trai cố nghệ sĩ Hoàng Dũng đánh dấu lần đầu tiên chạm ngõ màn ảnh

Chia sẻ về vai diễn đầu tay, Hoàng Dương cho biết: "Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó".

Con trai của "Người phán xử" không giấu được áp lực, hồi hộp khi đóng vai chiến sĩ công an, nhưng trên tất cả là sự phấn khích bởi được làm việc với một ê-kip chuyên nghiệp.

Hoàng Dương và Duy Khánh (vai Hoàng)

Chiến sĩ công an mới thứ hai là diễn viên Vũ Trọng Minh (Minh Coca). Anh sinh năm 1994, học diễn viên Kịch - điện ảnh và tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Hiện tại, Trọng Minh là diễn viên kịch nói tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Chia sẻ với Tiền Phong, Trọng Minh bộc bạch về cơ duyên tham gia Phố Trong Làng: “Thực ra mình cũng tình cờ khi được ê-kíp sản xuất liên hệ mời vào vai công an được điều chuyển xuống xã Tân Xuân để hỗ trợ. Và sự tình cờ này cũng do lời giới thiệu của anh Trương Mạnh Đạt (vai Tiến)”.

Diễn viên Vũ Trọng Minh trong vai thiếu úy công an mới được điều chuyển về Tân Xuân

Về vai diễn nhỏ này, nam diễn viên hy vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội ngũ công an tại Tân Xuân. Trọng Minh chia sẻ thêm, dù tham gia vào đoàn phim ở giai đoạn sau nhưng anh vẫn dễ dàng theo kịp mạch phim và không gặp phải khó khăn gì. Hai nhân vật mới của Trọng Mình và Hoàng Dương sẽ xuất hiện ở chặng cuối của Phố Trong Làng.