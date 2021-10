Đăng thông tin F0 lên mạng xã hội, 2 người bị công an mời làm việc

TPO - Thu thập chia sẻ thông tin về nhân thân, lịch trình, mối quan hệ cá nhân,...của các bệnh nhân COVID-19 lên mạng xã hội, 2 người ở Cần Thơ bị công an mời làm việc.

Ngày 27/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã mời làm việc và giáo dục đối với anh N.V.H (ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và chị N.T.N.T (ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do có hành vi thu thập, chia sẻ thông tin nhân thân những người là F0 lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân và công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố.

Anh N.V.H tại buổi làm việc.

Theo đó, lực lượng phát hiện vào ngày 29/9, anh N.V.H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “HP Cần Thơ” để đăng tải bài viết kèm hình ảnh trên nhóm “Hóng Chuyện Cần Thơ” với nội dung “Văn bản hỏa tốc kiến nghị phong tỏa Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ phát hiện chùm ca bệnh liên quan có 7 ca F0 (Trong đó, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tạp vụ của Bệnh viện và 5 người còn lại đều ở quận Ninh Kiều)”, kèm theo thông tin cụ thể về nhân thân và lịch trình của 7 ca F0.

Ngày 5/10, tiếp tục phát hiện chị N.T.N.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Ngọc Thơ” đăng tải bài viết với nội dung “Mọi người hãy cẩn thận nhé”, kèm theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thể hiện thông tin cụ thể về nhân thân, lịch trình của 13 bệnh nhân COVID-19.

Chị N.T.N.T tại buổi làm việc.

Các thông tin bị chia sẻ đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các trường hợp F0 và những người có liên quan đến bệnh nhân; tạo sự kì thị, gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Tại buổi làm việc, anh N.V.H và chị N.T.N.T thừa nhận, đăng tải các nội dung trên nhằm tạo sự thu hút, chú ý của mọi người. Qua đó, cả 2 đã nhận thấy hành vi của bản thân là không đúng; đồng thời, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ các bài viết trên.