Dàn Hoa hậu, Á hậu bồi hồi chia tay năm 2021 đầy biến động trong thời khắc giao thừa

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ trong thời khắc giao thừa: "Năm vừa qua là một năm có nhiều biến động với những dự định chưa được thực hiện của mình. Nhưng mình rất may mắn khi có được những cơ hội, nhiều bài học và nhiều kỷ niệm đáng quý. Và điều mình may mắn nhất nhất nhất chính là được gặp những người bạn, các anh chị đã giúp mình trở thành Phương Anh của ngày hôm nay. Chào tạm biệt 2021 với nhiều yêu thương và mong 2022 sẽ mang lại thật nhiều may mắn cho tất cả mọi người".