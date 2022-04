CSGT hóa trang ghi hình vi phạm, nhiều tài xế bất ngờ khi bị xử phạt

Lực lượng CSGT dừng phương tiện vi phạm.

Chiều 31/3, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý xe khách dừng đỗ sai quy định trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy.

Đây là một trong những tuyến đường vào trung tâm thành phố, gần Bến xe Mỹ Đình; nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng có đông sinh viên nên thường xuyên xuất hiện tình trạng xe khách vi phạm luật giao thông.

Ghi nhận của phóng viên, chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác phát hiện hàng loạt tài xế xe hợp đồng loại 16 chỗ có hành vi dừng đỗ, đón, trả khách, chuyển hàng hóa lên, xuống xe tại khu vực có biển cấm.

Lúc này, cán bộ hóa trang sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình phương tiện vi phạm và thông báo tới tổ công tác công khai đang cắm chốt để dừng phương tiện, xử lý.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, các tài xế được cán bộ CSGT thông báo lỗi vi phạm và cho xem video, hình ảnh mà các cán bộ hóa trang ghi lại.

Tài xế làm việc với tổ công tác.

Bị dừng xe xử lý, tài xế C. (quê Ninh Bình) phân trần, do tình hình dịch bệnh khó khăn nên “bất chấp” quy định. “Sau khi xem video, hình ảnh ghi lại xe của mình vi phạm, tôi “tâm phục khẩu phục”, hứa sẽ rút kinh nghiệm và lần sau tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho người đi đường, tránh ùn tắc giao thông” – tài xế C. chia sẻ.

Tương tự, nhiều lái xe khách sau khi xem video ghi lại hình ảnh vi phạm của mình đã tỏ ra hết sức bất ngờ và “ngậm ngùi” ký vào biên bản.

Phương tiện vi phạm bị ghi hình.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Đội CSGT đường bộ số 6, nhận định, thời điểm học sinh, sinh viên quay trở lại Thủ đô học tập cũng là lúc xe khách từ các tỉnh về Hà Nội nhiều hơn, trong đó có xe hợp đồng. Các loại xe hợp đồng không bị giới hạn di chuyển như xe chạy tuyến cố định nên được nhiều người lựa chọn để đi lại.

"Các tài xế xe dịch vụ hay đi vào các tuyến đường nhỏ để né tránh lực lượng chức năng kiểm tra khi đón trả khách tại khu vực cấm, gây ùn tắc giao thông” – đại úy Tuấn chia sẻ.

Theo đại úy Tuấn, trước tình trạng trên, đơn vị áp dụng hình thức hóa trang kết hợp với công khai nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền cho lái xe biết được hành vi vi phạm của mình gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như chính bản thân họ.

Hàng loạt tài xế xe hợp đồng bị dừng xử lý.

Theo thống kê, từ 15/12/2021 đến 14/3/2022, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý 345 trường hợp ô tô khách vi phạm về các lỗi như dừng đỗ sai quy định (307 trường hợp), dưới tốc độ tối thiểu (17 trường hợp), quá tốc độ (7 trường hợp).