Công an Đông 'Phố trong làng' bật mí về bà xã là MC nổi tiếng VTV

Là chồng, nhận sai cho êm ấm cửa nhà có sao đâu

- Kết hôn đã gần 1 năm, anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân như thế nào so với khi còn độc thân?

Kết hôn 1 năm điều tôi thấy thay đổi lớn nhất so với khi còn độc thân là "hai thân" (cười). Đầu tiên là suy nghĩ của tôi đã khác rất nhiều. Tôi đang dung hoà và cân bằng từ chuyện gia đình đến công việc. Khi còn một mình thoải mái vô tư nhậu nhẹt đi đêm về hôm, không cần biết mai sau sẽ thế nào nhưng giờ có gia đình nhỏ cùng hai gia đình lớn, tôi đã biết nghĩ cho tương lai nhiều hơn. Tôi cũng có trách nhiệm, chuyên tâm với công việc, cố gắng để có một tương lai tốt hơn. Hiện tại, tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình để công việc và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Vợ chồng Hiếu Su - Thùy Linh hạnh phúc ngọt ngào như ngày mới cưới.

- Thời điểm vẫn đang là vợ chồng son chắc hẳn rất ngọt ngào, điều gì anh thích nhất khi được làm chung cùng vợ?

Giờ tôi đi làm hay đi chơi, gặp người quen mọi người thường hay trêu: "Cuộc sống vợ chồng như nào rồi?". Tôi trả lời: "Vẫn vui vẻ hạnh phúc lắm ạ". Mọi người nói tiếp: "Mới cưới thế thôi, cứ đợi đấy!". Tôi lại đáp: "Bản thân tôi không thể chắc chắn được điều gì ở tương nhưng tôi thấy hạnh phúc và luôn cố gắng hết mình với phút giây hiện tại là được. Tôi luôn tâm niệm lúc nào cũng như vừa mới cưới thì ắt vui vẻ hạnh phúc ấy mà".

Chúng tôi yêu và cưới tới giờ là 2 năm, lại đúng vào thời điểm xảy ra Covid nên hai đứa suốt ngày dính lấy nhau. Chúng tôi cùng đi chợ nấu cơm, cùng bàn luận những vấn đề nổi cộm trong xã hội, cùng nhau về nội ngoại thăm mọi người, cùng nhau chia sẻ về công việc và góp ý cho nhau ổn hơn. Tôi khoái nhất là lúc mình đọc kịch bản và nhờ vợ thoại cùng. Những lúc như vậy, cô ấy nghiêm như đạo diễn nhưng lần nào tập xong vợ chồng tôi cũng cười phớ lớ.

Thời gian giãn cách, vợ chồng tôi cũng thỉnh thoảng quay clip vui vẻ đăng lên mạng xã hội rồi cùng nhau đọc bình luận và cười. Thế nên khi chúng tôi ở cạnh nhau là thời gian trôi qua vèo vèo.

- Thùy Linh khi đã là vợ có khác gì so với khi còn là người yêu?

Vợ tôi khi còn là người yêu đa phần về tính cách đều không khác mấy bây giờ. Cô ấy luôn dịu dàng, thông minh, ngủ nhiều, nếu đã làm gì là tập trung nhiệt tâm lắm. Tôi nể phục vợ vì độ tập trung và phải học tập cô ấy tính này. Điều khác nhất là nếu như trước đây vợ tôi vụng về chuyện bếp núc thì bây giờ đã trở thành một đầu bếp thực thụ rồi. Cô ấy nấu nhiều món rất ngon khiến tôi nghiện cơm vợ nấu luôn.

- Hình như ở nhà anh là người hay nhường nhịn vợ?

Theo tôi, một gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc cần phải có sự quan tâm và chia sẻ, làm tròn trách nhiệm bản thân, tôn trọng lẫn nhau, tài chính và nhường nhịn cùng là một trong những gia vị không thể thiếu. Cuộc sống gia đình sẽ không thể tránh khỏi sự bất đồng quan điểm vì hai cá thể độc lập sống cùng nhau, một người cương thì một người nhu. Hiện tại tôi và vợ đang cân bằng điều này rất tốt. Tôi luôn nghĩ, lúc nào vợ chồng căng thẳng, mình là chồng, nhiều cái mình đúng cứ nhận sai đi cho vợ chồng êm ấm có mất gì đâu. Sau khi cả hai bình tĩnh, tôi nói chuyện nhẹ nhàng với vợ, cùng nhau phân tích để hiểu hơn là được.

Tôi nhớ bố nhiều khi vào vai mới

- Trong khoảng thời gian giãn cách, công việc của anh có bị ảnh hưởng nhiều?

Đại dịch Covid-19 tạo ra khó khăn chung cho toàn thế giới đâu chỉ riêng mình đâu. Mọi thứ chậm lại, đa phần công việc bị đình trệ ảnh hưởng lớn nhất vẫn là kinh tế. Nhưng đây cũng là khoảng thời giai cho tôi được nghỉ ngơi, đánh giá lại mọi việc để lên kế hoạch dự tính cho tương lai.

Hiếu Su vào vai chàng công an xã Dương Viễn Đông điển trai.

- Được biết, sắp tới anh tham gia một dự án phim mới?

Tôi rất may mắn khi được tham gia bộ phim Phố trong làng" của đạo diễn NSƯT Mai Hiền, công chiếu vào cuối tháng 10 này. Bộ phim kể về ba chàng công an xã. Trong phim, các bạn sẽ thấy được câu chuyện thực tế ở làng quê được đạo diễn Mai Hiền xây dựng và kể lại theo cách nhìn chân thật, thân thiện, vui vẻ, hài hước. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đề cao tình cảm gia đình, tình yêu trai gái rất xúc động.

- Lần đầu vào vai một chiến sĩ công an, anh có gặp khó khăn?

Trong phim này, tôi được vào vai Đông - chàng công an làm việc văn phòng ở tỉnh được điều xuống xã. Là con một nên Đông được gia đình bao bọc, từ đó ảnh hưởng đến tính cách anh, gây ra rất nhiều vấn đề xoay quanh công việc, gia đình, thậm chí cả tình yêu.

Trước đó, tôi cũng từng đóng vai bộ đội nên cũng hiểu phần nào tính kỷ luật và tinh thần chung của người chiến sĩ. Tất nhiên khi vào vai công an sẽ có những đặc thù riêng khác thế nên khi có cơ hội được làm tôi đã tìm hiểu về điều lệ ngành, quan sát cách các chiến sĩ công an đi đứng, nói chuyện. Cũng may đạo diễn Mai Hiền đã nắn chỉnh giúp tôi hòa nhập với nhân vật tốt hơn.

- Cảnh diễn anh ấn tượng nhất trong dự án phim này?

Cảnh diễn ấn tượng nhất mà tôi tham gia trong phim là những cảnh diễn với bố, do NSND Quốc Trị đảm nhận. Những lần bố quan tâm chăm sóc, nói ra bằng cả ruột gan khiến tôi thực sự xúc động và nhớ đến người bố đã mất của mình.

- Anh kỳ vọng gì sau vai diễn mới này?

Sau vai diễn này, tôi thực sự cảm ơn đạo diễn Mai Hiền cùng ê-kíp đã tạo điều kiện cho tôi được học hỏi, trau dồi kiến thức và được trải nghiệm một nhân vật mới đặc biệt thú vị này. Mong rằng nhiều khán giả sẽ ủng hộ phim cũng như ủng hộ vai Đông trong Phố trong làng.

