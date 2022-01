Cận cảnh 11 dự án đắc địa của Tân Hoàng Minh đang được Bộ Công an xác minh

TPO - Hầu hết các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội đang được Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vào cuộc xác minh đều là những dự án nằm ở vị trí đắc địa, là những dự án nhà ở hạng sang.

Như Tiền Phong thông tin, cơ quan CSĐT – Bộ Công an mới đây đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ngành trực thuộc, đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại địa phương này.

Theo đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D'. Le Roi Soleil Quảng An; D’.El Dorado Phú Thượng; D’.Dorado Phú Thanh; D’Capitale Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; D’. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai...

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc xác minh đều là những dự án nằm ở vị trí đắc địa, là những dự án BĐS hạng sang. Bên cạnh đó cũng có dự án đang dang dở, quây tôn…

Hai toà chung cư cao cấp D'.El Dorado Phú Thượng và chung cư cao cấp D'.El Dorado II Phú Thanh (quận Tây Hồ, Hà Nội) của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nằm ở vị trí đắc địa cạnh Hồ Tây. Ảnh: THM.

Toà chung cư cao cấp D'.El Dorado Phú Thượng toạ lạc trên đường Âu Cơ, còn chung cư cao cấp D'.El Dorado II Phú Thanh ở đường Võ Chí Công cách đó chỉ 100m.

Dự án Le Roi Soleil Quảng An thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh tọa lạc tại số 2 Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội). Có view nhìn ra Hồ Tây.

Dự án nằm tại vị trí "đất vàng" ở nút giao Xuân Diệu - Đặng Thai Mai. D’. Le Roi Soleil là tổ hợp gồm 6 tầng hầm, hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng với 498 căn hộ siêu sang (các căn hộ có diện tích từ 80 - 333 m2), 8 căn hộ Penthouse, mỗi căn rộng 330 m2 và có sân vườn riêng.

Dự án D’. Palais de Louis số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791 m2; gồm một tòa tháp cao 32 tầng với 242 căn hộ nằm đối diện với Công viên Nghĩa Đô.

Dự án ra mắt năm 2009, tuy nhiên, dự án liên tục bị chậm tiến độ, chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ cho tiền đặt cọc cho khách hàng.

Tiếp đến là dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, bao gồm 6 tòa tháp (4 tòa căn hộ chung cư và hai tòa căn hộ Soho) nằm ngay ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long.

Ngay cạnh đó là dự án Summit Building tại số 216 Trần Duy Hưng.

Dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building nằm tại 216 Trần Duy Hưng, cao 35 tầng nổi, 4 tầng hầm (bao gồm 1 tầng lửng) với 288 căn hộ.

Dự án thứ 4 là D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu nằm ở số 36 Hoàng Cầu, đưa vào sử dụng từ năm 2016. Dự án có 23 tầng nổi và 4 tầng hầm với 308 căn hộ.

Dự án D.Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt.

Dự án D’. San Raffles tọa lạc vị trí đắc địa số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng cũng nằm trong diện xác minh của cơ quan công an. Dự án được giao đất từ năm 2011 nhưng chủ đầu tư đã nhiều lần xin thay đổi quy hoạch sang trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở. Mãi đến đầu năm 2021, dự án mới khởi công sau nhiều năm 'bất động'.

Vị trí dự án của Tân Hoàng Minh tại số 94 Lò Đúc, nằm giữa ba con đường là Nguyễn Công Trứ, Thi Sách và Lò Đúc. Khu đất làm dự án có diện tích khoảng 2,67 ha; dự kiến triển khai hai toà cao ốc cao 33 – 35 tầng.

Dự án đến nay vẫn quây tôn, chưa có động thái triển khai.

Cỏ dại mọc um tùm bên trong dự án 94 Lò Đúc.