Ca sĩ Kim Ngân sống lang thang ngủ không chiếu, tiết lộ sợ đàn ông làm Thúy Nga bật khóc

Video nơi ngủ buổi tối của ca sĩ Kim Ngân

Theo đó, Thúy Nga lái xe đi tìm Kim Ngân trong đêm sau khi được Cam Thơ – vợ nhạc sĩ Lê Quang báo rằng nữ ca sĩ đang ngủ ở sân trước một khu giặt ủi. Khi đến nơi, nữ danh hài xót xa đến bật khóc khi thấy đàn chị từng là mỹ nhân đình đám một thời nằm co ro trong tấm chăn trải trên nền đất lạnh mà không có manh chiếu lót.

Thấy có người chiếu đèn, Kim Ngân liền bật dậy, khi nhận ra người quen, nữ ca sĩ tỏ ra vui mừng và hỏi lí do tại sao đàn em lại tìm được mình. Tại đây, khi nghe Thúy Nga bảo cô mang đồ ăn, điện thoại và sẽ lo liệu toàn bộ việc thuê phòng ở cho mình, Kim Ngân thể hiện sự vui mừng ra mặt. Nữ ca sĩ nói: “Sung sướng quá, má trả tiền phòng cho con rồi thì con đi theo hầu má mỗi tháng. Con có thể phụ dọn nhà, dùng máy thổi bụi, thổi sỏi được không?”.

Đặc biệt, lúc nữ danh hài hỏi Kim Ngân về nơi nữ ca sĩ đang ngủ, bà cho biết mình được một nữ tu sĩ chỉ chỗ. “Ở đây an toàn, không có đàn ông, con sợ đàn ông. Họ không những to xác mà còn phá phách, con ngủ thì họ lấy đồ xịt gián xịt lên tóc con làm nó bị rối và cứng…Đôi khi người ta tưởng con thiếu thốn, dễ làm bậy giống như mấy cô gái hay đi đóng phim”, nữ ca sĩ kể.

Nghe vậy, Thúy Nga thừa nhận và nói cô biết việc Kim Ngân sợ đàn ông từ lâu, điển hình là hôm đưa đàn chị đi gội đầu, thấy nằm bên cạnh mình là người đàn ông lạ, nữ ca sĩ vội ngồi dậy và la hét hoảng hốt.

Video Kim Ngân nói sợ đàn ông

Sau đó Thúy Nga bày đồ ăn ra nền đất và cùng đàn chị ăn tối nhưng Kim Ngân lại ăn rất ít. Tiếp theo, nữ danh hài tặng cho đàn chị một chiếc điện thoại để tiện liên lạc nhưng Kim Ngân ban đầu không nhận vì cho rằng mình không cần đến. Năn nỉ mãi nữ ca sĩ mới chịu nhận nhưng lại không biết dùng nên Thúy Nga phải hẹn hôm sau đến dạy đàn chị cách dùng điện thoại.

Bên cạnh đó, thấy Thúy Nga bảo sẽ tìm phòng đàng hoàng cho mình ở, Kim Ngân vội nói: “Má kiếm phòng cho con thì lựa phòng rẻ rẻ tầm 200 USD/ tháng thôi, phòng nhiều tiền con lấy gì mà trả cho má, rồi giúp nhiều tiền quá tình cảm lại sứt mẻ…Thôi giờ má về nghỉ đi không mệt, mai lại qua, má ngồi đây sương xuống con sợ má lạnh”.

Bên cạnh đó, khi được đàn em hỏi việc có giặt quần áo không thì Kim Ngân khẳng định bà có giặt quần áo. Tuy nhiên, mỹ nhân hải ngoại một thời cho biết: “Con có giặt nhưng những người khác họ chơi con, lấy vật cứng chà xát và làm rách áo con thế này. Tại con già rồi, không sạch sẽ được như người lớn”.

Hôm sau, Thúy Nga lại tiếp tục đến thăm Kim Ngân nhưng lúc này nữ ca sĩ đã ngủ say nên cô quay về mà không dám đánh thức vì biết đàn chị rất khó ngủ. Nữ danh hài bày tỏ: “Đối với trường hợp của chị Kim Ngân, phải người nào hiểu, yêu thương và muốn giúp đỡ thật sự thì mới dám cho chị ấy ở cùng thôi. Vì nói thật, tôi có tiền nhưng cũng chưa chắc thuê được phòng cho chị ở vì nhà chủ mà nghe về tình trạng của chị thì sẽ rất sợ, không dám giúp. Do đó tôi hi vọng cộng đồng mạng xem clip này, nếu ở khu vực gần đây mà thương thì có thể cho tôi thuê phòng riêng để tôi đưa chị Kim Ngân về chăm sóc, để dần dần chị ấy có thể bình phục như người bình thường. Sau những clip về chị Kim Ngân, tôi thực sự hi vọng sẽ có phép màu đến với chị ấy để chị có một chỗ ở ổn định chứ nhìn cảnh chị ấy ngủ “màn trời chiếu đất” như vậy tôi xót xa lắm”, cô bày tỏ.

Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó bà gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, bà được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công.

Sự nghiệp được hậu thuẫn, lại có nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, bà trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí, ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn.

Kim Ngân thời nhan sắc và sự nghiệp liên tục thăng hạng

Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến bản thân dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi 2 con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn. Thi thoảng, bà tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ.

Lộc Liên