Bộ Công an yêu cầu tăng cường quản lý cư trú, mạnh tay với trốn cách ly

TPO - Trước tình hình dịch bệnh COVID -19, diễn biến phức tạp, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chi đạo công an các địa phương không để xảy ra vi phạm như trốn cách ly, lơ là, mất cảnh giác để dịch lan ra cộng đồng đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tăng cường quản lý cư trú



Cụ thể, chiều 3/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 của công an một số đơn vị, địa phương.

Cùng dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh và thành phố: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hưng Yên, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau 34 ngày không ghi nhân ca mắc mới trong cộng đồng, từ ngày 29/4/2021 đến ngày 03/5/2021 đã có 23 ca lây nhiễm COVID-19 được phát hiện, bao gồm 17 ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 2899 tại Hà Nam, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên; 06 ca bệnh liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc tại Vĩnh Phúc…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, qua các đợt dịch bùng phát vừa qua, lực lượng CAND đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm tuyến đầu phòng chống dịch, vào cuộc ngăn chặn hiệu quả các đợt dịch bùng phát.

Lực lượng CAND vừa đang tập trung chiến dịch triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp; tập trung cao độ cho yêu cầu bảo vệ bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, đồng thời vừa căng mình phòng chống dịch COVID-19, điều đó càng thấy được vai trò, trách nhiệm hết sức nặng nề của lực lượng CAND.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước, nhất là các địa phương trọng điểm của dịch, các địa phương giáp biên trong công tác phòng chống dịch thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu công an các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh; quán triệt cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng va hạnh phúc của nhân dân.

Yêu cầu công an các địa phương đã có ca nhiễm trong cộng đồng nâng cao cảnh giác, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài để chủ động phối hợp các đơn vị chức năng truy vết, sàng lọc, khoanh vùng, dập dịch; tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định liên quan dịch bệnh COVID-19.

Không để trốn cách ly

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị công an các địa phương chủ động các phương án, kịch bản đảm bảo an ninh trật tự, tham gia phòng chống dịch phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong lực lượng, nhất là thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn: "Công an các cấp, nhất là lực lượng công an xã tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự và tuân thủ các quy trình, thủ tục, quy định tại các địa điểm cách ly, cơ sở y tế; nhất là cách ly tại cơ sở lưu trú và cách ly tại nhà; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm như trốn cách ly, lơ là, mất cảnh giác để dịch xâm nhập ra cộng đồng; xử lý nghiêm nếu để xảy ra vi phạm".

Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác người vi phạm các quy định về phòng chống dịch tại địa bàn cơ sở, những đối tượng nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát công khai; kết hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh trên cơ sở pháp luật để phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ...

Tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội…

Liên quan tới việc tiếp tục triển khai tiêm vaccine trong lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng cho biết, Bộ Công an sẽ làm việc với Bộ Y tế để tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Y tế.

Tại buổi giao ban, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng biểu dương Cục Truyền thông CAND và Văn phòng Bộ Công an đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền về hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, chia sẻ rộng rãi hơn thông tin, hình ảnh, tư liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch của lực lượng Công an nhân dân cho các cơ quan thông tấn báo chí, người dân cả nước.