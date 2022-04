Ben Affleck ‘chống cự’ khi bị Jennifer Lopez hôn tới tấp

Trên bản tin “On The JLo”, Jennifer tiết lộ được Ben cầu hôn bất ngờ khi đang ngâm mình trong bồn tắm vào một buổi tối thứ Bảy. "Tôi đã cười thật tươi nhưng đồng thời nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó chẳng có gì mới lạ cả, nhưng đó là điều lãng mạn nhất mà tôi có thể tưởng tượng được... Chỉ là vào một buổi tối thứ Bảy yên bình ở nhà, hai người hứa sẽ luôn bên nhau. Cả hai đều rất may mắn. Mấy ai có cơ hội thứ hai với tình yêu đích thực”, nữ ca sĩ chia sẻ. Cặp đôi từng đính hôn vào năm 2002 nhưng không đi đến cái kết đẹp. Vì lý do đó, trong lần đính hôn thứ 2, họ quyết định bí mật thông tin hôn lễ để tránh điều không vui tái diễn.