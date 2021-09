Bắt giam người phụ nữ theo xe 'luồng xanh' làm lây lan dịch bệnh ở Hậu Giang

Sáng 5/9, thông tin với PV Tiền phong, Thượng tá Lê Văn Huệ - Phó trưởng Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho hay, Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương (trú quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Trước đó, ngày 9/8, Nguyễn Thị Thu Hương từ nhà trọ ở TP.HCM, lên xe tải có đăng ký “luồng xanh” về thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

Khoảng 6 giờ ngày 12/8, Hương cùng tài xế xe tải nói trên điều khiển phương tiện đi từ Hậu Giang đến giao hàng tại TP.HCM.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, cả hai về Hậu Giang và lưu trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

Nguyễn Thị Thu Hương lúc bị phát hiện hôm 15/8. Ảnh: Công an Hậu Giang

Khoảng 8 giờ 10 phút ngày 14/8, hai người đến nhà người bạn tại ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp để trao đổi công việc. Đến 10 giờ cùng ngày, Hương đến Trạm Y tế xã Thạnh Hòa để khai báo y tế.

Xác định Hương là người về từ vùng có dịch nên Trạm Y tế xã Thạnh Hòa thông báo yêu cầu phải cách ly y tế tập trung, nhưng Hương không đồng ý và rời khỏi trạm y tế.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Hương đến thăm nhà anh ruột tại ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hương về nghỉ tại nhà một người thân khác cùng ngụ tại ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

Khoảng 10 giờ ngày 15/8, Hương đến Trạm Y tế xã Trường Long A đăng ký xét nghiệm test kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Châu Thành A ra quyết định đưa Hương vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm gửi về CDC Hậu Giang để xét nghiệm RT-PCR, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 16/8.

Qua điều tra dịch tễ, có 17 trường hợp là F1 của Hương, trong đó có 1 người trở thành F0.

Cuối tháng 8, Hương được điều trị khỏi bệnh và về cách ly tại nhà người thân ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Giấu ma túy vào thùng mì tôm để vận chuyển qua chốt kiểm dịch

Ngày 5/9, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng giấu ma tuý vào thùng mì tôm để vận chuyển qua chốt kiểm dịch.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 4/9, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực ngã ba đường Lương Định Của tiếp giáp với Quốc lộ 60 thuộc Khóm 4, Phường 5, TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), lực lượng Công an phát hiện Trần Trung Hải (24 tuổi), ngụ huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đến khu vực chốt kiểm soát giao 1 thùng mì tôm cho Trịnh Hoàng Sơn (29 tuổi), ngụ huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Thấy 2 đối tượng có biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng tại chốt tiến hành kiểm tra thùng mì nói trên thì phát hiện bên trong có cất giấu 10 gói nilon có chứa chất tinh thể màu trắng.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Nghi là ma túy nên lực lượng chốt kiểm soát bắt giữ 2 đối tượng, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng Công an TP. Sóc Trăng lập biên bản tạm giữ 10 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, 3 điện thoại di động và số tiền gần 20 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Tang vật ma túy được giấu trong thùng mì tôm bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Bước đầu đối tượng Hải khai nhận, chất trong các gói nilon trên là ma tuý, do đối tượng cất giấu vào thùng mì tôm và đem giao cho Sơn thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.