Bắt giam hai cán bộ ngân hàng tham ô tiền tỷ

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tiểu My (41 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Vũ Thái An (34 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, An là Phó trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ tại Agribank Chi nhánh Châu Phú, có trách nhiệm trong thu tiền, kí duyệt chứng từ thủ quỹ, kiểm kê đối chiếu tiền ngân quỹ với sổ sách cuối ngày và cất giữ tiền vào kho quỹ của ngân hàng, được phép ra vào kho quỹ.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn và nhiệm vụ được giao, ngày 01/12/2021, An đã giúp cho My (cũng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch) lấy số tiền 2 tỉ đồng trong kho quỹ của ngân hàng để đưa cho một người bạn nạp tiền vào tài khoản, rồi chuyển lại cho An, để An chuyển cho My.

Sau đó, My dùng số tiền này để trả nợ đã vay trước đó, mục đích để chủ nợ cho My tiếp tục vay để My trả nợ cho An.

Ngoài ra, An còn trực tiếp kí xác nhận đã thu tiền vào 2 giấy nộp tiền vào tài khoản của 2 người do My lập khống để giúp My hạch toán chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Tổng cộng, An và My đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh huyện Châu Phú.

Bên cạnh đó, My còn lợi dụng chức vụ của mình chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống số tiền 2,5 tỉ đồng để trả nợ cho người tên N.T.M.T.