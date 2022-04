Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng 6 đồng phạm

TPO - Ngày 5/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra, vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.