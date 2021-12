Báo Thái Lan thừa nhận đội nhà thắng may mắn đội tuyển Việt Nam

TPO - ĐT Thái Lan đã thể hiện tốt trong cuộc đọ sức với Việt Nam. Nhưng ngay cả như vậy thì Siam Sports cũng phải thừa nhận rằng để có được thắng lợi 2-0, thầy trò HLV Mano Polking đã phải nhờ tới may mắn.

Tối qua ở trận bán kết 2 của AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan đã ghi bàn từ 2 pha lên bóng nhanh và hiệu quả, hầu như không có chút sai sót nào. Cả trận, họ dứt điểm trúng khung thành 3 thì vào 2. Sự hiệu quả và lạnh lùng đã được đội tuyển này thể hiện.

Trong hiệp 2, họ lui về phòng ngự nhưng cũng không quá thất thế. Các học trò của HLV Mano Polking có lẽ chỉ 2 lần để đối thủ có những pha bóng nguy hiểm. Siam Sports đánh giá rất cao thế trận của đội nhà, đặc biệt khi Thái Lan giữ sạch lưới: “Trận thứ 4 sau 5 trận từ đầu giải không để thủng lưới bàn nào. Thật ấn tượng”.

Chanathip trong pha mở tỷ số trận đấu

Nhưng trang báo thể thao hàng đầu của Thái Lan vẫn phải thừa nhận rằng sự thiếu quyết đoán và cả thiếu may mắn đã khiến ĐT Việt Nam không thể trừng phạt đối thủ: “Các trung vệ vẫn mắc sai lầm, rất may là Việt Nam không quyết đoán nên tuyển Thái Lan không bị trừng phạt. Ngoài việc chơi tốt hơn, may mắn của chúng ta có lẽ cũng vượt trội hơn.

Và điểm nhấn chính là pha bóng thủ môn Thái Lan kéo tiền đạo số 9 của đối phương. Với hành động chạy ra ngoài vòng cấm và kéo ngược đối thủ như thế, anh đã may mắn không bị thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân. Nếu không, tình hình ngay lập tức đã thay đổi".

Chung cuộc, Siam Sports vẫn cho rằng đây là một chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Polking. Tờ báo này kết lại: "Tin chắc rằng sau 3 trận nữa, Thái Lan sẽ đòi lại chức vô địch. Đẳng cấp của chúng ta vượt trội so với tất cả các đối thủ cùng khu vực. Nếu các cầu thủ thi đấu có hệ thống và duy trì sự nhuần nhuyễn, họ không phải sợ ai cả".