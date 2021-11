Bản tin 8H: Xử phạt người đàn ông chỉ mặt, quát cảnh sát là ‘mày’

Chiều tối 3/11, ông Nguyễn Hải Đăng – Chủ tịch UBND phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với ông N.V.H (SN 1987, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết). Theo phường Phú Thủy, ông H đã nhận sai, xin lỗi và đang bị stress sau vụ việc. Trước đó, khi bị kiểm tra vì tập trung ăn nhậu tại nhà hàng Hoa Phượng thuộc phường Phú Thủy - địa bàn "vùng cam", ông H chỉ tay về hướng một thượng úy cảnh sát, quát lớn: "Đồng chí công tác ở đội nào? Mày công tác ở đội nào?". Ông H trước đây từng công tác tại TAND tỉnh Bình Thuận, nhưng nay đã nghỉ việc, đang làm công việc khác.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), cho biết, bãi rác Nam Sơn trở lại hoạt động từ 19h tối cùng ngày, nâng công suất xử lý, từ 1.000 tấn lên 3.500 tấn/ngày đêm. Theo dự kiến, trong 3 ngày tiếp theo đơn vị sẽ nâng công suất xử lý lên 3.500 tấn/ngày đêm. Dự kiến vào ngày 7/11, bãi rác Nam Sơn có thể tiếp nhận và xử lý được số lượng rác như bình thường (khoảng hơn 4.000 tấn/ngày). Trước đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) thống nhất việc tạm dừng tiếp nhận, xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn kể từ ngày 2/11.

Tối 3/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức vừa giải cứu một nhân viên y tế bị kẹt trong thang máy tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 3 tại Chung cư C8 Man Thiện (khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức). Khoảng 18h22 cùng ngày, nhân viên y tế L.Q.N. (21 tuổi, quê Kon Tum) đang di chuyển bằng thang máy đến tầng 8 của bệnh viện không may xảy ra sự cố và bị mắc kẹt. Khoảng 30 phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, anh N. sau đó được đưa ra ngoài an toàn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước khi giữ chức Bí thư Huyện ủy Mê Linh, ông Nguyễn Thanh Liêm (41 tuổi) từng trải qua các vị trí: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ quốc, Trưởng ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Liêm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội từ ngày 15/8/2020.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/11), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết dịu mát. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Hà Nội sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tối 3/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới với 17 ca nhập cảnh và 6.175 trường hợp trong nước (tăng 562 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố, có 2.766 ca cộng đồng. Ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đăng ký bổ sung 914 ca về địa phương từ vùng dịch, đã được cách ly, lấy mẫu từ các ngày trước. Như vậy trong ngày thống kê có 7.106 ca mắc. Trong vòng 24h ghi nhận 78 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 939.463 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Nội ngày 3/11 thông báo, thành phố ghi nhận 67 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 16 ca ở cộng đồng, 37 ca ở khu cách ly và 14 ca tại khu phong toả. Tính theo quận, huyện, trong số 67 ca dương tính SARS-CoV-2 nói trên, huyện Mê Linh có 28 ca; quận Hoàng Mai (9 ca), quận Hà Đông (5 ca), huyện Sóc Sơn (3 ca), quận Bắc Từ Liêm (3 ca), huyện Ứng Hòa (3 ca), huyện Quốc Oai (2 ca), huyện Phú Xuyên (2 ca), huyện Gia Lâm (2 ca), quận Nam Từ Liêm (2 ca), quận Ba Đình (2 ca), quận Long Biên (2 ca), quận Cầu Giấy (1 ca), huyện Thanh Oai (1 ca), huyện Mỹ Đức (1 ca), quận Đống Đa (1 ca). (XEM CHI TIẾT)