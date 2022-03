Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam ở đâu?

Sáng nay (25/3), nguồn tin của Tiền Phong cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tại tại Trại T30, Công an TPHCM, đóng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại thời điểm cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) được đưa từ nhà số 17 - 19 phố Ngô Đức Kế, Quận 1 (nơi bà Hằng đăng ký thường trú) về Trại T16, sau khi công an hoàn tất thực hiện khám xét tại nhà bà Hằng.

Cảnh sát hoàn tất khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng lúc 21h ngày 24/3.

Ngoài việc bị CQĐT - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, bà Hằng cũng đang bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo có hành vi vu khống, làm nhục, đe doạ... Trong đó, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý cùng lúc nhiều đơn tố cáo bà Hằng của những người như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni…

Suốt thời gian dài, bà Hằng gây nhiều tranh cãi khi liên tục livestream trên mạng xã hội.

Bắt đầu là tháng 3/2021, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên đến Công an TPHCM có hành vi lừa đảo bà gần 200 tỷ đồng, thông qua hoạt động cứu trợ và xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận. Tuy nhiên, Công an TPHCM đã có thông báo kết luận không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên.

Sau đó, bà Hằng livestream ‘xướng’ tên nghệ sĩ Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Vy Oanh… liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện và về đời tư cá nhân của của các nghệ sĩ. Công an TPHCM và Bộ Công an có thông báo, không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội.

Hai nhà báo Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển cũng bị bà Hằng nêu tên trong các buổi livestream.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án.