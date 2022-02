Ba ngày đỉnh điểm của đợt rét đậm nhất mùa đông, người dân hạn chế hoạt động ngoài trời

TPO - Từ 20-22/2 là 3 ngày rét đậm nhất của mùa đông năm nay. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Đêm qua và sáng nay (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Tại Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (19/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục tăng cường trong những ngày tới khiến miền Bắc và miền Trung trải qua đợt rét đậm nhất của mùa đông năm nay, kéo dài đến hết tháng 2. Trong đó, đỉnh điểm của rét đậm, rét hại tập trung vào các ngày 20-22/2.

Trong thời gian này, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nền nhiệt thấp nhất phổ biến ở mức 12-13 độ, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-15 độ.

Cùng với trời rét, thời gian này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn đón mưa dông. Cụ thể, từ nay (19/2) đến ngày 21/2, khu vực này có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Riêng từ nay (19/2) đến ngày 20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Thủ đô Hà Nội từ nay (19/2) đến ngày 20/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 20-22/2, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Để giữ sức khỏe trong những ngày giá rét, Tổng cục Phòng chống Thiên tai khuyến cáo người dân nên ăn uống các đồ ấm nóng, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, mặc quần áo ấm, nhất là với người già và trẻ nhỏ, nếu trời có mưa và tuyết nên mặc quần áo không thấm nước. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân không nên tập thể dục quá sớm, đặc biệt với người già, người mắc bệnh về hô hấp và tim mạch.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, tránh những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người từng xảy ra tại một số địa phương. Gần đây nhất là vụ việc dùng than củi sưởi ấm trong phòng ngủ khiến một người tử vong, một người bị thương nặng ở Thanh Hóa.

Dự báo từ 23/2 nền nhiệt các tỉnh phía Bắc tăng dần nhưng trời vẫn rét kéo dài đến hết tháng 2. Sang tháng 3, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thời kỳ này có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Mùa xuân năm nay cũng được nhận định ẩm ướt hơn so với trung bình nhiều năm trước đó.