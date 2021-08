'Ẵm' nhiều vai chính, Khả Ngân vẫn chưa chói sáng, vì sao?

Phim truyền hình “Hậu duệ mặt trời”, phiên bản Việt, Khả Ngân bị chê diễn xuất non khi hóa thân vào vai nữ bác sỹ Hoài Phương. Khi ấy cô đã giải thích lý do vì sao vai diễn của mình chưa thực sự thuyết phục: Nhận vai muộn (chỉ vỏn vẹn có một tháng để chuẩn bị trước ngày bấm máy), biểu cảm của mắt chưa tốt, do bị cận nặng, ánh nhìn kém lanh lợi…

Nhưng trên hết, “Hậu duệ mặt trời” của nơi khai sinh, Hàn Quốc, với cặp đôi Song Joong-ki, Song Hye-kyo đã quá thành công, vang dội không chỉ trong nước. Cho nên, khi “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt lên sóng không thể tránh khỏi sự so sánh, nhất là diễn viên thủ vai chính Khả Ngân.

Đến phim điện ảnh “Bí mật của gió” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình với ê-kip trẻ trung đến từ nhiều nước, đặc biệt là đạo diễn hình ảnh 9x Nguyễn Phan Linh Đan, Khả Ngân như lột xác. Cô được đánh giá diễn xuất nhuyễn. Chỉ tiếc “Bí mật của gió” sinh nở trong thời dịch bệnh, là tác phẩm điện ảnh Việt Nam đầu tiên phải hoãn chiếu do dịch. Sau hơn nửa năm, tác phẩm mới ra rạp. Tuột mất thời điểm vàng cùng nhiều lý do khác, nên “Bí mật của gió” chưa thành công như mong muốn của những người làm phim. Và câu chuyện “tình người duyên ma” với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Khả Ngân- Quốc Anh cũng bị khán giả dần lãng quên.

Khả Ngân xinh xắn, dễ thương trong "Bí mật của gió"

Khả Ngân tâm sự: Cô rất tiếc “Bí mật của gió”. Không chỉ thương công sức của mình bỏ ra, cô còn thương cả ê-kip đã nỗ lực hết mình vẫn không nhận kết quả như ý: “Tôi buồn một, đạo diễn, nhà sản xuất còn buồn gấp mười”, cô nói. Bù lại, sau “Bí mật của gió” cô lại có tình bạn đẹp đẽ với đạo diễn hình ảnh Nguyễn Phan Linh Đan. MV thứ 2, ra mắt năm 2020 của Khả Ngân “Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa”, do Nguyễn Phan Linh Đan đạo diễn.

Ngoài “Bí mật của gió”, “Hậu duệ mặt trời”, bạn còn “ẵm” vai chính trong “Trở về 3”, “Lật mặt 2”, “Yêu em từ khi nào”… Thế nhưng tên tuổi Khả Ngân vẫn chưa thể sáng chói? Do bạn thiếu may mắn hay do yếu tố nào khác?

Diễn viên Khả Ngân: Nhiều khi là do cả hai yếu tố. Có thể do tôi chưa may mắn. Chưa vụt sáng cũng có thể do tôi chưa làm tốt hết mức có thể. Với phim truyền hình, còn tùy thuộc thời điểm phát sóng và cách nhìn nhận của khán giả về bộ phim, về nhân vật nữa. Mỗi lần nhận dự án tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng để sau này xem lại mình không hối hận. Với tôi thành công có thể đến nhanh hoặc chậm, hoặc không mỉm cười với mình đi nữa thì mình vẫn phải có tâm với nghề, hết mình với nhân vật .

Gương mặt xinh đẹp, không "dao kéo" của Khả Ngân là lợi thế giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn (Ảnh: Internet)

Với “11 tháng 5 ngày”, một bộ phim của VFC, bạn có bị áp lực không?

Diễn viên Khả Ngân: Đây là bộ phim truyền hình thứ ba mà tôi quay lại. Cho nên tôi cũng lo lắng. Đã vậy còn quay kiểu của hãng phim VFC, một hãng phim nổi tiếng, có rất nhiều bộ phim trước đó luôn “hot” nên tôi không thể không cảm thấy áp lực. Nhưng áp lực đó càng khiến tôi nghĩ rằng, lần trở lại này phải cố gắng hơn nữa để làm tốt vai diễn.

Lần Bắc tiến này của bạn có điều gì đáng nói?

Diễn viên Khả Ngân: Ra ngoài này tôi chỉ ở một mình thôi. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm luôn. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian để tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Làm phim ở trong kia còn có anh chị, bạn bè và êkip của tôi, luôn bên cạnh. Còn ở ngoài này chỉ có một mình tôi thôi. Do đó, tôi bắt buộc phải thay đổi khá nhiều và phải học nhiều thứ. Tất cả trải nghiệm ấy cũng hỗ trợ cho nhân vật Tuệ Nhi rất nhiều. Thí dụ, Tuệ Nhi bỏ nhà ra đi giống như tôi ra Bắc một mình vậy (cười). Tôi ra đúng mùa dịch, chẳng được ăn nhiều món ngon của Hà Nội, buồn và tủi thân dễ sợ luôn!

Khả Ngân ở hậu trường phim "11 tháng 5 ngày" (Ảnh: Internet)

Một số khán giả khen Tuệ Nhi xinh đẹp song hơi gầy. Có người chỉ quan tâm đến vòng eo mỏng dính của Tuệ Nhi. Bạn có chiến dịch tăng cân không?

Diễn viên Khả Ngân: Như đã từng chia sẻ, đợt này tôi ốm, sốt cao vì bị viêm họng. Thời tiết này khiến tôi không ăn được. Nhưng sau khi ốm xong tôi đã ăn cơm, ăn tinh bột trở lại rồi, tôi ăn nhiều hơn trước kia. Song do dùng thuốc kháng sinh nhiều quá, nên thức ăn “lặn” đi đi đâu ấy (cười).

Hiện tại tôi chỉ nặng hơn 40 ký thôi. Dạo này đúng là tôi gầy thật, tự nhìn mình tôi cũng thấy thương mình luôn. Tôi biết sức khỏe là quan trọng nhưng đang vào phim thế này thì phải cố gắng thôi.

Khả Ngân vốn sở hữu thân hình gợi cảm (Ảnh: Internet)