Vụ nuôi nhốt 17 con hổ ở Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm một bị can

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành gây chấn động dư luận.