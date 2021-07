Vụ in lậu 20 tấn sách ở Hà Nội: Một công ty tiếp tục vi phạm khi đang bị điều tra

TPO - Chiều tối 19/7, đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra 2 cơ sở in ấn tại Hà Nội, phát hiện khoảng 20 tấn sách bán thành phẩm và thành phẩm nghi in lậu. Điều đáng nói, có 1 cơ sở từng 2 lần bị phát hiện vi phạm về in ấn.

In thuê sách không có giấy tờ

Khoảng 16h ngày 19/7, đoàn liên ngành gồm Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra xưởng in của Cty Cổ phần in và Truyền thông Kết Thành (phường Cổ Nhế 2, quận Bắc Từ Liêm), gọi tắt Cty Kết Thành.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở này đã in 4.400 cuốn gồm các loại sách tiếng anh, sách tham khảo cho học sinh các cấp và số lượng bán thành phẩm (gồm bìa và một số sách chưa đóng quyển) khoảng 17 tấn.

Đại diện Cty Kết Thành cho biết, số sách trên được Cty TNHH Thương mại in công nghệ Cao Thuận Phát (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), gọi tắt Cty Cao Thuận Phát, do ông Cao Toàn Tính làm giám đốc đặt in một số đầu sách và gia công.

Cùng thời điểm, đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra xưởng in ấn Cty Cao Thuận Phát, phát hiện tại kho hàng có nhiều máy móc và 2 đầu sách bán thành phẩm gồm Bài tập Tiếng anh 4 và Mỹ thuật 4 có trọng lượng gần 3 tấn.

Quá trình làm việc, đại diện Cty Cao Thuận Phát không xuất trình được giấy tờ liên quan việc gia công in ấn của các đầu sách. Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa, máy móc, thiết bị in để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo cán bộ đoàn liên ngành, các xưởng in này thường có diện tích nhỏ, nằm khu vực khuất nên hoạt động in lậu khó phát hiện. Điều đáng nói, các xưởng in nhỏ lẻ với số lượng ít, hoạt động kiểu đối phó như đóng cửa bên ngoài làm bên trong, làm vào ban đêm, ngày nghỉ…

Máy móc phụ vụ quá trình in ấn tại xưởng Cty Kết Thành. Ảnh: Thanh Hà

Đang bị công an điều tra vẫn in lậu?

Liên quan đến Cty Cao Thuận Phát, vào tháng 9/2020, Cty này bị Cục A03 phối hợp Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương kiểm tra phát hiện 3.960 cuốn sách thành phẩm ghi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ - Trẻ 4-5 tuổi; gần 1.000 kg ruột, bìa sách trên và cuốn Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ - Trẻ 5-6 tuổi.

Tại thời điểm đó, ông Cao Toàn Tính - Giám đốc Cty, cũng không xuất trình được quyết định xuất bản, hợp đồng in của các cuốn sách tại xưởng. Cty này cũng chưa làm sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in.

Số lượng lớn sách bán thành phẩm nghi in lậu. Ảnh: Thanh Hà

Một cán bộ A03, sau vụ việc Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị giao Cơ quan điều tra tiếp nhận xử lý vụ việc. “Với việc Cty Cao Thuận Phát tái phạm nhiều lần, sau khi họp đoàn liên ngành sẽ có kiến nghị xem xét dấu hiệu hình sự nếu đủ điều kiện” – vị cán bộ A03 cho biết.

Theo một nguồn tin của phóng viên, vụ việc trên được chuyển Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, làm rõ và đang xem xét các căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6/2018, Cty Cao Thuận Phát bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt số tiền 25 triệu đồng, do hoạt động in nhưng cơ sở in không đủ điều kiện theo quy định.

Thời điểm này, địa chỉ trụ sở Cty Cao Thuận Phát nằm ở đường Vân Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau khi bị xử phạt, Cty chuyển về địa chỉ hiện tại để tránh bị kiểm tra.