Vì sao phó trưởng Công an quận Tây Hồ bị tạm đình chỉ công tác?

TP - Ngày 11/5, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm đình chỉ công tác thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ để phục vụ điều tra, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ công an quận trong quá trình xử lý vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ năm 2016.