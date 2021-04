Vì sao Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam?

TPO - Sáng 13/4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã công bố lý do bắt ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể, ngày 12/4/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã Nghi Sơn (sinh năm 1964, ở Tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có các Quyết định phê chuẩn Quyết định của Cơ quan An ninh điều tra, hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnhThanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, thời điểm ông Hồ Đình Tùng giữ chức Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, trên mạng xã hội xuất hiện một clip đặt ra nghi vấn ông nhận tiền hối lộ. Sau đó cơ quan công an đã bắt giữ 6 người. Bước đầu các đối tượng khai nhận dựng clip để đòi tiền ông Tùng và một người khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.