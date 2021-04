Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ tịch HĐND một thị xã ở Thanh Hóa

TPO - Ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) bị cơ quan công an bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở vào chiều tối 12/4.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) tại nơi làm việc vào khoảng 17h chiều 12/4. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hồ ĐìnhTùng.

Ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn(UBND huyện Tĩnh Gia trước đây).Tháng 9/2020, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, tháng 5/2020, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có nội dung "Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhận hối lộ" gây xôn xao dư luận. Sau đó, UBND thị xã Nghi Sơn đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Trong số 6 người bị bắt tạm giam, có 2 người là phóng viên của cơ quan báo chí.

Về vụ án này, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, tháng 5/2020, giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở TP Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979,TP Hà Nội) lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với 2 Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn là ông Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng.

Khi gặp gỡ, Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video lại rồi dùng nó để uy hiếp, tống tiền 2 lãnh đạo này, yêu cầu họ phải chi khoản tiền 25 tỉ đồng để "mua" lại sự im lặng.

Vụ việc này hiện đang được tiếp tục điều tra.

Được biết, trước khi bị bắt khoảng 1 tháng, phòng làm việc riêng của ông Hồ Đình Tùng bị cạy cửa, lấy đi máy tính. Cơ quan chức năng cũng nhận được nhiều đơn thư phản ánh các sai phạm về cá nhân ông Tùng. Chiều 12/4, thị xã Nghi Sơn đã thực hiện họp khẩn để thông báo một số nội dung liên quan đến việc của ông Hồ Đình Tùng.

Hiện toàn bộ vụ việc, chưa được Cơ quan công an Thanh Hoá chính thức công bố thông tin.