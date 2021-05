Vì sao nguyên Phó Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố?

Nhập viện trước ngày bị khởi tố

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Công Thiên (59 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và ông Võ Tấn Thái (60 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hoà về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Võ Tấn Thái (60 tuổi), nguyên Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hoà bị đưa về trại tạm giam

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Võ Tấn Thái (hiện ông Thái là chuyên viên của Sở TN&MT). Suốt quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Thái giữ vẻ bình tĩnh, trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra về nơi lưu trữ các tài liệu, hồ sơ. Kết thúc quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều thùng carton tài liệu, đồng thời áp giải ông Thái về trụ sở cơ quan điều tra.

Cũng trong sáng 20/5, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Khánh Hoà đã có mặt tại bệnh viện Quân Y 87, TP Nha Trang để tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, ông Thiên nhập viện từ chiều 19/5, do tình hình sức khoẻ của bị can nên CQĐT đã cắt cử cán bộ giám sát, chờ kết quả bệnh lý của bị can để đưa ra phương án xử lý.Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại nhà của ông Thiên trên đường Chi Lăng, TP Nha Trang để thực hiện lệnh khám xét với sự có mặt của vợ ông này.

Liên quan những sai phạm trên, tháng 12/2019, ông Thiên bị cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016-2021; ông Thái bị kỷ luật cảnh cáo, rồi xin thôi chức Giám đốc Sở TN&MT, sau đó được bố trí làm chuyên viên của sở này. Đến tháng 11/2020, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong chuyển đổi đất “vàng” ở Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ký giao “đất vàng” giá bèo!

Theo Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hoà, việc khởi tố hai bị can nêu trên nằm trong diễn tiến điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang (tức khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ).

Theo điều tra, năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho Công ty Cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án BT xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang với mức đầu tư 149 tỷ đồng, không qua đấu giá. Doanh nghiệp được hoàn vốn bằng quỹ đất hơn 7.300 m2, có hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng, nằm ở trung tâm TP Nha Trang.

Ông Đào Công Thiên lúc còn làm Phó chủ tịch Khánh Hòa

Tháng 7/2016, UBND Khánh Hòa phê duyệt khu đất cho doanh nghiệp với giá khoảng 22,5 triệu đồng/m2 đối với đất ở; đất thương mại dịch vụ là hơn 7,8 triệu đồng/m2 để cho Công ty Cổ phần Thanh Yến làm dự án Nha Trang Center 2. Tổng giá trị khu đất là hơn 114 tỷ đồng - được cho là rẻ hơn rất nhiều so với quy định và giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Tại thời điểm đó, ông Đào Công Thiên giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa đã ký các quyết định giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp nêu trên. Còn ông Thái chịu trách nhiệm việc tham mưu cho UBND tỉnh về loại đất, quy hoạch sử dụng đất.

Cũng trong năm 2016, UBND Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư dự án Nha Trang Golden Gate với diện tích hơn 14.220 m2, bao gồm tổ hợp khách sạn và căn hộ tiêu chuẩn 5 sao, tổng vốn 1.250 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, ông Đào Công Thiên với tư cách là Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định giao đất, thuê đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm dự án Nha Trang Golden Gate với tổng diện tích 20.112 m2, trong đó có hơn 7.200 m2 không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công viên cây xanh và giao thông, sân bãi xanh.

Không những giao hơn 20.000m2 đất “vàng” mặt biển cho tư nhân không thông qua đấu thầu, đấu giá mà UBND tỉnh Khánh Hòa còn cho miễn tiền thuê đất hơn 3,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh do ông Thiên làm Chủ tịch hội đồng đã thẩm định và trình để UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng đất và giá tiền thuê đất đối với hơn 12.900 m2 đất của dự án này (không tính hơn 7.000 m2 không thu tiền nêu trên - PV) với giá chưa đến 76 tỷ đồng.

Dự án Nha Trang Center 2 nay đã đổi tên thành dự án Goldcoast

Theo tài liệu của phóng viên, vụ giao đất vàng này đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 34 tỷ đồng. Liên quan đến dự án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố vụ án để điều tra vào ngày 12/5 vừa qua.