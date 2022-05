Túi quà 450 triệu và 'kịch bản' cho Việt Á trúng thầu của nhóm cán bộ chủ chốt CDC Hậu Giang

Chiều 11/5, thông tin với Tiền Phong, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, sáng nay, cơ quan điều tra đã triển khai quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Lành – cựu Giám đốc CDC Hậu Giang và hai thuộc cấp là bà Huỳnh Thị Hồng Đoan - cựu Trưởng Khoa Dược - Vật tư Y tế và Hà Tấn Bình Đẳng - cựu Trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Hậu Giang để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng khám xét phòng làm việc của ông Lành tại CDC Hậu Giang.

Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can để phục công tác điều tra. Được biết, ông Lành có 2 căn nhà tại TP. Vị Thanh và TP. Ngã Bảy (Hậu Giang), còn nơi ở của hai bị can Đẳng và Đoan đều ở TP Vị Thanh.

Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Hà Tấn Bình Đẳng (áo xanh).

Theo nguồn tin của phóng viên, từ năm 2020-2021, ông Lành đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Lành đã chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục nhằm mục đích để cho Công ty Việt Á trúng các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm.

Còn ông Đẳng, bà Đoan thông qua việc tham mưu, đề xuất, dự trù mua sắm kit test thực hiện thủ tục để hợp thức cho công ty Việt Á trúng thầu các gói thầu…

CDC Hậu Giang.

Liên quan đến túi quà đựng 450 triệu đồng của Công ty Việt Á đem đến nhà của ông Lành, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện cơ quan công an đã thu giữ túi quà và đang xác minh có liên quan đến hành vi vi phạm của ông Lành hay không. Vụ việc cũng đã được Công an tỉnh báo cáo với Bộ Công an, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lành, ông Đẳng và bà Đoan. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Y tế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ba cá nhân trên.