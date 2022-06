Trường xây dựng chuẩn Quốc gia, hàng trăm học sinh bất ngờ bị 'đẩy' khỏi trường?

Ngày 16/6, Trường tiểu học Hoàng Liệt dán thông báo về việc sẽ chuyển hàng trăm học sinh lớp 1 đến lớp 5 sang trường cùng phường là Trường tiểu học Chu Văn An.

Trường tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (ảnh: Gia Khiêm)

Cụ thể, theo thông báo, căn cứ kế hoạch ngày 6/6/2022 của UBND Quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023, nhằm giảm số học sinh, số lớp học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Trường tiểu học Hoàng Liệt thông báo: "Toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực HH3A, HH3B, HH3C được phân tuyến sang trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt. Danh sách cụ thể học sinh các lớp từ 2, 3, 4,5 sẽ được nhà trường gửi trực tiếp sang trường Chu Văn An và thông báo cho phụ huynh học sinh vào ngày 1/7".

Phụ huynh bất bình với cách làm của trường khi thông báo chuyển học sinh đi trường khác.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con trong đợt chuyển này cho biết, họ rất bất bình vì nhà trường thông báo bất ngờ. Một phụ huynh có con năm nay lên lớp 4 nói rằng: “Trường tiểu học thiếu tôn trọng phụ huynh khi đưa ra thông báo bất ngờ, không có sự trao đổi, bàn bạc trước với cha mẹ. Các con đang học dở ở trường và buộc phải chuyển đi trường khác là một việc làm được tính toán, cân nhắc chứ không phải học 2-3 năm rồi trường đem con bỏ chợ”.

Một số phụ huynh khác cũng bức xúc vì cho rằng, con trong diện năm học mới phải chuyển trường nhưng đến nay họ mới được biết thông qua người khác. Khi đến trường Tiểu học Hoàng Liệt tìm hiểu mới biết, trường này dán thông báo ở bảng tin trong dịp học sinh nghỉ hè.

Anh L, phụ huynh có con học lớp 3, Trường tiểu học Hoàng Liệt thuộc diện phải chuyển trường lần này chia sẻ, gia đình ủng hộ chủ trương xây dựng trường chuẩn Quốc gia nhưng hoàn toàn không đồng tình với cách làm của nhà trường, đẩy phụ huynh học sinh vào thế bị động như vậy.

Theo anh L., việc xây dựng trường phải có kế hoạch rõ ràng, dài hơi và thông báo trước với phụ huynh học sinh. Con được tuyển sinh vào trường thuộc diện đúng tuyến. Sau 3 năm học, con đang có môi trường học tập, phát triển, hình thành nhân cách tại sao lại bị bất ngờ chuyển đi? Cách làm của nhà trường mập mờ đến nỗi ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không nắm rõ được thông tin, chỉ thông báo với phụ huynh là “có thể chuyển đi” cho đến khi trường dán thông báo ở cổng khi học sinh đã nghỉ hè.

“Cách làm như vậy đồng nghĩa với việc ai đọc được thì đọc, không thì thôi là hời hợt, thiếu tôn trọng phụ huynh. Nếu có kế hoạch, lộ trình, đáng lẽ ra, nhà trường phải sớm họp phụ huynh và thông báo kế hoạch, làm công tác tư tưởng cho họ trước. Chúng tôi không quan trọng con học ở trường nào nhưng cần phải biết được kế hoạch chuyển đi, sắp xếp lớp, giáo viên thế nào mới có thể yên tâm”, anh L nói.

Nhà trường nóng vội

Trả lời báo chí, sáng 27/6, ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nhà trường dừng việc phân tuyến. Theo ông Thái: “Việc xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện để trường lên chuẩn Quốc gia là rất tốt nhưng không thể làm nóng vội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phụ huynh học sinh có ý kiến, Quận Hoàng Mai yêu cầu trường dừng việc phân tuyến, tổ chức họp phụ huynh để lắng nghe ý kiến và có lộ trình rõ ràng”, ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, quy trình để xây dựng trường học trước khi lên chuẩn quốc gia có rất nhiều khâu, trong đó có việc rà soát số lượng học sinh trên mỗi khối lớp, sau đó phường phân tuyến chứ không phải do trường.

Phía nhà trường sẽ phải rà soát cơ sở vật chất, tỷ lệ giáo viên/học sinh, trình độ và số lượng giáo viên đã đáp ứng đủ theo quy chuẩn hay chưa…Đồng thời, liên quan đến phụ huynh, học sinh nhà trường phải lấy ý kiến để tạo sự đồng thuận. “Việc nhà trường chỉ mới xin chủ trương của Quận nhưng bất ngờ chuyển các em đi như vậy là nóng vội, chưa phù hợp, chúng tôi đã nhắc nhở BGH và yêu cầu tạm dừng việc chuyển tuyến với học sinh", ông Thái nhấn mạnh.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết thêm, những năm gần đây, các khu đô thị mọc lên nhanh chóng nên địa bàn rất căng thẳng về trường lớp. Chỉ tính riêng phường Hoàng Liệt đến nay đã có đến 3 ngôi trường tiểu học là cố gắng rất lớn của quận nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.