Trương Ngọc Ánh: 'Chưa từng yêu người nào nhiều tiền'

Trong livestream “Get to know me better” (Tạm dịch: Hiểu hơn về tôi) mới đây, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ nhiều chủ đề, trong đó chủ đề về tình yêu được nhiều cư dân mạng quan tâm.

Khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, nữ diễn viên bày tỏ: “Mỗi người sẽ có những tiêu chí lựa chọn phù hợp cho bản thân. Về phần mình, tôi ái mộ mẫu đàn ông ít nói, theo kiểu nói đúng chỗ và im lặng đúng lúc. Người đó biết gánh vác, chia sẻ cuộc sống với mình. Điều quan trọng nhất là nói ít làm nhiều.”

Ngọc Ánh nhấn mạnh cô không đặt nặng vật chất trong chuyện tình cảm bởi bản thân là người tự trọng, muốn tự xây dựng và có cuộc sống độc lập.

“Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có sự lên xuống, thành công, thất bại. Tôi cần người đàn ông dám đứng ra gánh vác, dám đứng ra chia sẻ với mình. Tôi không cần người đàn ông nhiều tiền. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng yêu người đàn ông nào nhiều tiền.... Thật sự là như vậy."

Ngoài ra, nữ chính "Hương ga" chia sẻ hai điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin và sự tôn trọng. Niềm tin sẽ là nền móng chắc chắn để cô cùng bạn trai xây dựng thêm nhiều thứ khác. Ngoài ra, sự tôn trọng cũng là điều không thể thiếu trong chuyện tình cảm. “Như tôi đã nói, sự gánh vác, chia sẻ với nhau rất quan trọng. Không chỉ chia sẻ niềm vui mà cả những nỗi buồn, thất bại. Có vậy tình yêu mới rực rỡ".

Đối với Trương Ngọc Ánh, một buổi hẹn hò lãng mạn sẽ được tổ chức tại bờ biển với ánh lửa, đồ ăn nhẹ và tiếng đàn du dương. “Hai người đốt lửa ngồi uống rượu và nói chuyện. Hai người cũng có thể đánh đàn cùng hát. Sau đó chúng ta có thể nằm bên nhau, im lặng nghe tiếng sóng biển rì rào. Mình rất mong có một buổi như vậy.”

Vào tháng 4/2021, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng chính thức công khai ảnh tình cảm.

Nói về tính cách, nữ diễn viên tiết lộ cô là người ấm áp, vui vẻ, không lạnh lùng như mọi người hay nhận xét. Cô tự chấm cho mình 7,5 đến 8 điểm. Trương Ngọc Ánh cũng "bật mí" cô có hai nỗi sợ lớn nhất là sợ độ cao và tốc độ.

Tâm sự về dự định sắp tới, nữ nghệ sĩ cho biết mong muốn lớn nhất của cô là được đón Tết cùng gia đình một cách trọn vẹn, ấm cúng.

“Một cái Tết sung túc, sum vầy sau dịch bệnh là điều mình mong chờ. Mọi người hay đùa rằng hai năm vừa qua chúng ta ăn Tết dài hơi, nhưng những cái tết đó chưa được trọn vẹn. Dù chúng ta có ở trong nhà vui vẻ, trong lòng chúng ta vẫn chưa an tâm. Mình mong một cái Tết sau dịch sẽ ấm áp từ trong ra ngoài.”