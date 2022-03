Trước ngày cưới, nhìn lại những lần Son Ye Jin hóa cô dâu đẹp như mơ

Vào ngày 31/3, làng giải trí châu Á đều hướng sự quan tâm về đám cưới của hai ngôi sao đình đám xứ kim chi là Hyun Bin và Son Ye Jin. Cặp đôi Hạ cánh nơi anh chính thức về chung một nhà sau hơn 1 năm công khai hẹn hò.

Ảnh cưới của cặp sao được fan chỉnh sửa. Lễ thành hôn của cả hai được dự đoán là sự kiện showbiz thu hút sự quan tâm của công chúng nhất vào ngày mai.

Với gia tài diễn xuất trong hơn 30 tác phẩm phim, từ điện ảnh tới truyền hình, Son Ye Jin nhiều lần khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi. Cùng nhìn lại những hình ảnh nữ diễn viên hóa thành cô dâu trước khi trở thành tân nương thực sự vào ngày mai.

Từ 19 năm trước, Son Ye Jin lần đầu được diện váy cưới trong bộ phim Crazy First Love. Thời điểm này, nữ diễn viên 21 tuổi, sở hữu vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết, đúng như biệt hiệu “tình đầu quốc dân” khiến bao khán giả xốn xang.

5 năm sau, “tình đầu quốc dân” tiếp tục gây thương nhớ khi sánh đôi vào lễ đường cùng nam diễn viên Kim Joo Hyuk trong bộ phim My Wife Got Married. Bộ váy cưới lần này của người đẹp táo bạo hơn khi chọn váy cúp ngực, khoe trọn bờ vai trần.

Tạo hình cô dâu của mỹ nhân họ Son trong bộ phim Don't Look Back: The Legend Of Orpheus để lại nhiều ấn tượng. Bộ phim được ghi hình vào năm 2013 nhưng So Ye Jin vẫn giữ được nét thanh thuần như hình ảnh cách đây 10 năm trước.

Nhìn những hình ảnh này, người hâm mộ càng nóng lòng được chứng kiến hôn lễ thế kỷ của cặp đôi Hạ cánh nơi anh vào ngày mai.

Được biết, đám cưới của cặp đôi quyền lực làng giải trí Hàn được tổ chức ở khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ được bảo đảm an ninh, tránh sự soi mói quá đà của truyền thông. Có khoảng 200 khách mời tham dự, đều là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể.

Tổng chi phí tổ chức đám cưới sang trọng này ước tính lên tới 170 triệu won (139.000 USD), giá thuê mỗi ngày ở khách sạn là 20 triệu won (381 triệu đồng). Đây cũng là nơi diễn ra hôn lễ của nhiều cặp sao nổi tiếng xứ Hàn như Bae Yong Joon - Park Soo Jin, Ji Sung - Park Bo Young...