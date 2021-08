Tiên cá Emma McKeon phá kỷ lục Olympic, đi vào lịch sử Australia

Emma McKeon vừa về nhất nội dung 50m tự do nữ với thời gian 23,81 giây. Thành tích này giúp kình ngư người Australia phá kỷ lục Olympic do chính mình thiết lập vài ngày trước ở vòng loại. Sarah Sjoestroem (24,07 giây) và Pernille Blume (24,21 giây) lần lượt về thứ 2 và thứ 3.

Đây là tấm HCV thứ 4 của Emma McKeon ở Olympic Tokyo. McKeon về nhất ở các nội dung 100m tự do nữ, 50m tự do nữ, 4x100m tiếp sức tự do và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ. Tổng cộng, Emma McKeon đã có 7 tấm huy chương tại kỳ Thế vận hội lần này gồm 4 HCV và 3 HCĐ.