Thúy Nga mừng rỡ vì lần đầu tiên Kim Ngân đòi đi tắm, hành xử ngày càng lịch sự và dí dỏm

Theo Thúy Nga, thời gian gần đây, giọng nói của Kim Ngân đã rõ ràng, sang sảng hơn trước rất nhiều. Không những vậy, lúc ăn cơm chung, nữ ca sĩ cũng rất lịch sự khi lấy bát, đũa, cơm và nước chấm cho Thúy Nga trước rồi mới ăn.

Khi đang ăn, Thúy Nga bắt gặp một nghệ sĩ dạy đàn nên bảo với Kim Ngân rằng đây là người mà cô định gửi nữ ca sĩ đến để học. Nghe vậy, Kim Ngân vội ngừng ăn và nói với nam nghệ sĩ dạy đàn: “Can you help me? (Thầy có thể giúp tôi không?” rất lịch sự. Thậm chí nữ ca sĩ còn tếu táo đùa rằng mình đi chỉ đi xe bus thì thầy có nhận dạy không khiến Thúy Nga và nghệ sĩ dạy đàn bật cười. Không những vậy, lúc Kim Ngân đang hút thuốc, thấy Thúy Nga đi đến, nữ ca sĩ vội lấy tay xua xua khói thuốc vì tưởng cô sợ thuốc lá.

Video: Kim Ngân đối đáp dí dỏm với nghệ sĩ dạy đàn

Hiện tại Thúy Nga đã thuê cho Kim Ngân một phòng trọ khá đẹp và tiện nghi ở ngoài chùa. Điều này khiến Kim Ngân vô cùng thích thú và còn đòi tự mình chọn nội thất trong phòng.

Phòng mới của Kim Ngân

Cũng trong video, cả một ngày Thúy Nga thuyết phục Kim Ngân đi tắm nhưng nữ ca sĩ cứ lần lữa, không chịu.Việc này khiến Thúy Nga vô cùng bất lực và thốt lên: “Chị Kim Ngân à, nói chung là chị xoay em chứ em nào làm gì được. Nhiều lúc em muốn làm theo ý em mà không bao giờ được, tới cuối tuồng là chị kết chứ em không bao giờ được làm”.

Điều bất ngờ là sau đó Kim Ngân tự động đòi đi tắm khiến Thúy Nga không khỏi mừng rỡ. “Kim Ngân ơi, má hai (Thúy Nga) hạnh phúc quá, cưng quá trời ơi,…Kim Ngân tắm cả tiếng đồng hồ mới ra…Rồi nói tắm xong khỏe quá má hai, trời ơi má hai sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này luôn. Hôm nay Kim Ngân làm má hai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ đó, sáng thì chọn đồ trong phòng quá đẹp luôn”, Thúy Nga hạnh phúc nói.

Hình ảnh ca sĩ Kim Ngân khi tắm xong

Trước đó, mặc cho Thúy Nga nhiều lần năn nỉ Kim Ngân đi tắm và cắt móng tay nhưng nữ ca sĩ đều từ chối khiến Thúy Nga và khán giả không khỏi bất lực. Vì thế, sau khi chứng kiến việc Kim Ngân tự động đi tắm, nhiều người bày tỏ sự mừng rỡ dưới video của Thúy Nga.

Họ viết: “Chỉ cầm Kim Ngân tắm xong nhìn thấy da trắng hồng hào khuôn mặt đầy đặn, nói chuyện tỉnh táo điềm đạm khiêm tốn yêu ghê đó moi người ạ”, “Hôm nay mọi người thấy Kim Ngân đi tắm ai cũng mừng hết nha! Công sức của Thúy Nga nhiều lắm luôn! Cảm ơn cộng đồng mạng và các mạnh thường quân ra tay chung sức giúp đỡ Kim Ngân, cầu mong chị dần dần hồi phục và có cuộc sống bình an cuối đời”, “Cô Kim Ngân thay đổi rất nhiều về vẻ bề ngoài và tính cách, nếu được cô Nga bên cạnh như thế này cô Kim Ngân sẽ dần tỉnh lại, Con chúc cô Nga thật nhiều sức khỏe , chúc cô Kim Ngân nhanh bình phục”,…

Nhan sắc Kim Ngân thời trẻ

Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Sau đó cô gặp nhạc sĩ Trường Hải rồi được ông nhận làm con nuôi. Năm 1983, cô được cha nuôi giao trọng trách thể hiện ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Đồng thời, nhở sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, cô trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí, ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn.

Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến cô dần bị giới nghệ sĩ xa lánh và bị loại khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của cô cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi 2 con gái. Những biến cố trượt dài của cuộc sống khiến Kim Ngân dần hóa điên và đi lang thang ngoài đường, quanh các con phố của người Việt tại California (Mỹ) để xin ăn. Thi thoảng, cô tỏ ra hung dữ và chửi bới mọi người một cách vô cớ.