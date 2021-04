Thăm ngôi làng toàn đàn ông may áo dài

Nổi tiếng trong làng Trạch Xá là cụ Nguyễn Văn Nhiên, năm nay cụ gần 100 tuổi. Cụ Nhiên là một trong những nghệ nhân may áo dài nhiều tuổi nhất tại đây. Do tuổi già, sức khoẻ không cho phép, cụ Nhiên không còn may áo dài nữa mà truyền nghề lại cho con cháu. Cụ Nhiên chia sẻ: "Đàn ông ngày xưa phù hợp mang nghề đi hành hương kiếm sống, còn phụ nữ ở nhà lo chăm sóc con cái, lo việc đồng áng. Về sau, làng cũng bắt đầu truyền dạy nghề cho phụ nữ."