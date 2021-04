Siêu trộm bị bắt giữ trước giờ xuất cảnh sang Nga

Ngày 21/4, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Phúc Thái (SN 1998), trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Phan Thị Châu (SN 1974, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) trình báo đến Công an huyện Can Lộc về việc bị kẻ gian cạy phá két sắt lấy trộm 4 cây vàng, 1 điện thoại di động iPhone 7 Plus và 1 iPad Pro, tổng tài sản khoảng 250 triệu đồng vào ngày 23/2.

Đối tượng Thái bị bắt trước giờ xuất cảnh sang Nga.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Quá trình thu thập thông tin, công an xác định Thái là đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên. Tuy nhiên đối tượng đã lẩn trốn khỏi địa bàn và đang ở Hà Nội để chuẩn bị xuất cảng sang Nga vào ngày 17/4.

Tối 14/4, Công an huyện Can Lộc đã ra Hà Nội để truy bắt đối tượng Thái. Đến sáng ngày 16/4, trước thời gian bay 1 ngày, Ban chuyên án đã bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ngõ 43, đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Ngoài vụ trộm trên, công an xác định, trong hơn 3 tháng, Thái đã một mình thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn với tổng tài sản trộm cắp được khoảng 400 triệu đồng.

Được biết, Thái từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.