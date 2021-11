Sắc vóc nóng bỏng của hai thí sinh nữ tham gia 'Rap Việt' mùa 2

Khi vừa xuất hiện trên tập đầu tiên của "Rap Việt" , Mai đã mang đến không khí vô cùng vui tươi, sôi động cùng phiên bản mới của ca khúc "Think of you". Với giai điệu hiện đại cùng sự tự tin của Mai trên sân khấu, tiết mục "Vòng suy nghĩ" của cô thuyết phục được hai HLV Karik và Rhymastic. Cuối cùng, Mai đã quyết định trở thành 1 phần của đội Karik.