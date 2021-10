Ông Tấn (NSƯT Hồ Phong) nói lý do không đăng ảnh cùng Nam (Phương Oanh) cho đến hết phim

Vào vai “ông Tấn” tàn độc nhất phim “Hương vị tình thân”, NSƯT Hồ Phong chưa từng được khán giả yêu quý, thông cảm cho đến tận cuối phim. Sau khi bắt cóc Thy không thành công, ông Tấn bị công an bắt trên đường đưa bà Sa trở về căn biệt thự. Cái kết nhãn tiền cho những tội ác của ông Tấn khiến người xem hả hê, thỏa thích phán xét.

“Cuối cùng ông Tấn cũng nhận được quả đắng; chính ra ông Tấn nên bị vạch trần sớm hơn, tôi đã tức giận tới mức phải chuyển kênh khi thấy mặt ông ấy; Ghét ông Tấn suýt ghét lây sang cả nghệ sĩ Hồ Phong; Chính ra ông Tấn phải quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người bởi hành động suy nghĩ của ông khiến bao thế hệ phải đau khổ;…” – một số bình luận của khán giả về nhân vật Tấn đến tận tập cuối phim.

Phân đoạn khiến ông Tấn bị ghét cay ghét đắng trong phim.

Từ phía NSƯT Hồ Phong, anh cũng thừa nhận hiệu ứng của khán giả dành cho vai diễn lớn tới mức khó tưởng. “Người hâm mộ nhiều mà người chửi cũng lắm dù chửi rất tế nhị. Lúc nào cũng có hàng trăm tin nhắn chờ của người hâm mộ mà tôi không có thời gian trả lời hết.”

Dù nhận một vai diễn phụ vào phần 2 nhưng sức ảnh hưởng của "ông Tấn" khiến nam nghệ sĩ gặp không ít những rào cản nhất định. Mới đây, trên trang cá nhân, “ông Tấn” vừa bộc bạch: “Có một tấm hình mà chẳng dám đăng, hết phim rồi mới dám đưa lên, sợ mọi người yêu Nam ghét Tấn lại tẩy chay phim. Nam ở ngoài còn đẹp hơn trong phim”.

Tuy là thù địch không đội trời chung trong phim nhưng ngoài đời, NSƯT Hồ Phong, Phương Oanh và các nghệ sĩ có mối quan hệ tốt đẹp, coi nhau như một gia đình.

Dưới bình luận bức ảnh, nhiều khán giả nhanh chóng "thả tim", dành lời khen, hâm mộ gửi tới NSƯT Hồ Phong.

Hình ảnh trên phim - ngoài đời của NSƯT Hồ Phong.

Là diễn viên quen mặt với các vai diễn phản diện trong phim hình sự nhưng ít ai biết, NSƯT Hồ Phong là công an, diễn viên công an được đào tạo bài bản. Trong một buổi chia sẻ cùng VTV, anh cho biết: "Tôi thích những dạng vai phản diện. Tôi là công an, là diễn viên công an, được đào tạo, học tập nhiều về nghiệp vụ công an nên nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm là giấu hết cái xấu đi đưa ra cái tốt để đánh lừa người khác. Người xấu bao giờ nhìn cũng rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế".