NSND Hoàng Cúc: Ai chẳng có một phần bi kịch trong đời?

Sau giải thưởng này. chị có định chuyển sang nghề viết văn?

NSND Hoàng Cúc: Không, chuyển làm gì? Tôi cứ viết hàng ngày, việc gì phải chuyển?

Chị thích thơ hay văn hơn? Vì tôi thấy chị sáng tác khá nhiều thơ?

NSND Hoàng Cúc: Tôi nói thật nhé. Có thể vừa xem ti vi, vừa đọc báo, vừa làm được thơ còn truyện ngắn thì không thế được, phải ngồi xuống, phải có cấu tứ.

NSND Hoàng Cúc lần đầu giành giải trong cuộc thi viết truyện ngắn (Ảnh: FBNV)

Truyện ngắn được giải, “Về nhà”, chị viết trong bao lâu?

NSND Hoàng Cúc: Hình như 2 buổi tối thôi.

Chị có sửa nhiều không sau khi viết xong?

NSND Hoàng Cúc: Gần như tôi chẳng sửa gì đâu. Nhưng tôi xin bật mí cái kết. Tôi viết gần xong truyện ngắn thì để đó, rồi quên mất. Bỗng một ngày kia, Vi Thùy Linh bảo: Đi thi đi cô. Thế là tôi gửi truyện cho Linh đọc thử, đọc xong Linh hỏi: Ơ thế không có kết à? Tôi mới giật mình: Ờ nhỉ. Linh giục: Thế thì viết kết đi chứ! Phần kết viết trong khoảng 20 phút. Tôi thích cái kết ấy.

“Về nhà” là truyện ngắn đầu tiên của chị?

NSND Hoàng Cúc: Không, không. Làm sao có thể là truyện đầu tiên được? Tôi có mấy chục đầu truyện ngắn mà.

Vì sao chị tham dự cuộc thi viết truyện ngắn “Làng Việt thời hội nhập”?

NSND Hoàng Cúc: Tâm hồn của tôi gắn với cánh đồng. Trong thơ của tôi độc giả sẽ gặp rất nhiều. Cánh đồng gắn với tiềm thức tuổi thơ tôi. Sau này, khi thành diễn viên, đi biểu diễn ở các tỉnh lúc nào tôi cũng được nhìn cánh đồng, từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Những cánh đồng bát ngát phì nhiêu, rồi ngọn khói lam chiều hay những cánh đồng bị chặt nát ra làm mồ mả, làm làng mới lố nhố… Nói chung, tôi ám ảnh ghê gớm về những cánh đồng.

NSND Hoàng Cúc ngày ấy (Ảnh: Internet)

Tại sao chị để nhân vật của chị trong “Về nhà” tìm thấy bình yên khi trở về làng làm nông nghiệp?

NSND Hoàng Cúc: Tôi nghĩ không có gì phì nhiêu bằng đất. Đất nuôi mình từ vạn thuở cho đến bây giờ vẫn thế!

Tôi cảm nhận thơ hay văn của chị đều có sự giằng xé dữ dội?

NSND Hoàng Cúc: Lúc nào nó cũng như tràn ứ ra, đúng không? Bi kịch cổ đại Hy Lạp có sự đau thương trong số phận mỗi con người , mỗi dân tộc. Tôi thích bi kịch cổ đại. Thơ tình yêu mà chỉ thấy yêu chan chứa thì chưa đủ, theo tôi. Không có gì trên đời này đạt được mà không phải trả giá. Trên thực tế, không ai không có bi kịch trong cuộc đời, chỉ có điều người ta cứ cố quên nó đi và không chấp nhận. Chính vì thế, người người đều xin an lành, an nhiên, nếu đã thảnh thơi, an lành rồi thì cần gì xin?

Hình như phải đến giai đoạn nghỉ hưu chị mới sáng tác văn chương nhiều? Trước đó chị còn bận bịu với sân khấu?

NSND Hoàng Cúc: Tôi viết tản văn nhiều lắm nhưng chuyển nhà nên mất hết. Hồi bé tí tôi đã viết nhật ký, viết tản văn. Ngấm văn học từ bé mà. Tôi có một tản văn về mùa xuân, thích vô cùng nhưng không biết giờ còn tìm được không?

Nhận giải trong cuộc thi có nhiều “đối thủ” nặng ký, là những nhà văn tên tuổi, chị có bất ngờ không?

NSND Hoàng Cúc: Không. Tôi tự tin và không nghĩ mình nhận giải bé thế (cười)

Chị viết văn thế nào, có phải dựng đề cương không?

NSND Hoàng Cúc: Không. Tôi chỉ nghĩ thế này: Mình định nói gì qua câu chuyện, sẽ dùng bút pháp gì để truyền tải điều mình muốn nói. Tôi không thích cách viết cổ điển.

Chị có “thần tượng” nào trong làng văn Việt?

NSND Hoàng Cúc: Khó nhỉ!

Khi viết truyện ngắn chị có tham khảo cách viết của những tác giả khác?

NSND Hoàng Cúc: Tôi nói thật, tôi không bao giờ muốn mình trở thành kiểu như thế. Tôi chưa bao giờ tham khảo nhà văn nào khi viết truyện ngắn. Tôi viết thơ cũng chưa bao giờ xin ý kiến một ai. Vì văn là người. Tôi cứ hồn nhiên thôi.

Sau giải thưởng này chị có định thừa thắng xông lên, ra mắt sách?

NSND Hoàng Cúc: Tôi chưa nghĩ tới điều gì cả. Tôi thích mọi thứ phát triển tự nhiên. Dù tôi có khá nhiều thơ, truyện ngắn cũng nhiều, có thể ra liền 2 tập, 3 tập cũng được. Hiện nay, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Thí dụ, tự dưng tôi xây nhà ở nhà quê để có chỗ tụ tập bạn bè, vui chơi. Thế là lại có dịp đi qua các cánh đồng, rồi lại làm thơ (cười)

Chị thấy cuộc sống của chị ở giai đoạn này ra sao? Có vui không?

NSND Hoàng Cúc: Vui mà.

NSND Hoàng Cúc từng trải qua biến cố lớn về sức khỏe. Biến cố làm chị càng thêm trân quí cuộc sống (Ảnh: FBNV)