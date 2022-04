Nóng: Ninh Thuận điều tra mua sắm thiết bị y tế với Công ty Việt Á

Theo kết luận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và CDC tỉnh Ninh Thuận đã mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt Cty Việt Á) với tổng giá trị là 74,4 tỷ đồng. Hai đơn vị này đã thanh toán 14,6 tỷ đồng, còn mượn và chưa có kinh phí để thanh toán 59,8 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận mua và thanh toán 934 triệu đồng, mượn và nợ hơn 3,5 tỷ đồng. CDC Ninh Thuận mua và thanh toán 13,6 tỷ đồng, mượn và nợ 56,2 tỷ đồng.

Đối với các khoản mượn vật tư chưa thanh toán, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Y tế tỉnh phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phương thức thanh toán, hoàn trả số vật tư đã mượn. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu CDC Ninh Thuận kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quản lý hồ sơ, văn bản hành chính, văn thư theo quy định.

CDC Ninh Thuận mượn vật tư, sinh phẩm từ công ty Việt Á hơn 56 tỷ đồng Ảnh: C.HOAN

Theo vị lãnh đạo Thanh tra tỉnh Ninh Thuận, việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC tỉnh có hợp đồng và mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á, đoàn thanh tra chưa thể tiếp cận hồ sơ sổ sách để thẩm tra, xác minh làm rõ do lãnh đạo Cty Việt Á đang bị Bộ Công an tạm giam, hồ sơ tài liệu liên quan bị niêm phong. Hiện Bộ Công an đã có văn bản ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý vụ việc.

Lãnh đạo CDC Nam Định nhận hơn 3,1 tỷ đồng Ngày 26/4, Công an tỉnh Nam Định đã công bố thông tin về vụ bắt giữ 5 cán bộ lãnh đạo của CDC Nam Định do liên quan đến mua bán sinh phẩm y tế của Công ty Việt Á. Trước đó, chiều 25/4, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định . Cụ thể các ông bà gồm: Đỗ Đức Lưu (60 tuổi, Giám đốc CDC Nam Định); Vũ Ngọc Tuyên (58 tuổi, Kế toán trưởng); Vũ Khánh Vân (43 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ) và Phạm Thị Nga (49 tuổi, Trưởng khoa Dược, Vật tư y tế ) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bà Vũ Thị Ngọc Thanh (43 tuổi, Phó trưởng Khoa xét nghiệm của CDC Nam Định) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Kết quả điều tra của Công an Nam Định đã xác định trong hai năm 2020 và 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á và đã thanh toán cho doanh nghiệp này hơn 23 tỷ đồng. Số tiền phần trăm hoa hồng mà CDC Nam Định nhận từ Việt Á từ 5 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm và sinh phẩm y tế trong 2 năm 2020, 2021 là 3,135 tỷ đồng. Hoàng Long