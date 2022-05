Nhan sắc sexy của Hoa khôi Ngoại thương từng nặng 90kg được Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khen ngợi

Anchilee Scot-Kemmis viết: “Wow, what an honour. Thank you from the bottom of my heart” (Thật là vinh dự, chân thành cảm ơn bạn rất nhiều). Anchilee nổi tiếng vì sở hữu sắc vóc ngoại cỡ với cân nặng 71 kg. Cô đại diện Thái Lan tại Miss Universe 2021 nhưng ra về tay trắng. Sau cuộc thi, cô nhận phải rất nhiều lời lẽ miệt thị khiến người đẹp từng bật khóc. Anchilee Scot-Kemmis đã phát động một chiến dịch với hashtag #realsizebeauty trên mạng xã hội để chống lại sự miệt thị ngoại hình đối với phụ nữ.