Nhan sắc con gái của 3 ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ một thời

TPO - Giáng My, Diễm My và Thanh Xuân được xem là 3 “Nữ hoàng ảnh lịch” đình đám một thời. Nhan sắc các ái nữ của họ cũng không phải dạng vừa.

Anh Sa - con gái Hoa hậu Giáng My

Anh Sa sinh năm 1994, là con gái duy nhất của Hoa hậu Giáng My. Dù mẹ là nàng hậu đình đám trong showbiz Việt nhưng Anh Sa lại có cuộc sống kín tiếng. Mỗi khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện giải trí, Anh Sa luôn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, kiều diễm cùng thần thái rạng rỡ.

Lần xuất hiện gây ấn tượng nhất của Anh Sa với truyền thông là dịp sinh nhật 21 tuổi, khi cô về thăm nhà và được mẹ tổ chức một buổi tiệc ấm cúng mừng tuổi mới. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Anh Sa tập trung vào học tập chứ không theo đuổi con đường vào showbiz. Cô nàng đi du học ở Mỹ từ những năm phổ thông. Anh Sa từng là sinh viên trường Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Được biết đây là một trong ba ngôi trường đào tạo marketing hàng đầu và nằm trong top 36 trường đại học tốt nhất nước Mỹ.

Anh Sa có bảng thành tích học tập khá ấn tượng khi góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú của trường vào năm 2015. Ngoài đam mê với ngành kinh tế, Anh Sa còn có hứng thú với lĩnh vực thiết kế, kiến trúc và những bộ môn nghệ thuật như piano, ca hát...

Về cái tên Anh Sa, Giáng My từng giải thích: “Theo tiếng Hán, Anh Sa có nghĩa là ánh sáng của muối. Tôi muốn con mình sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội, như hạt muối không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của con người". Trước kia, Anh Sa thường chia sẻ những bức ảnh về đồ hiệu, đi du lịch cùng người thân nhưng sau đó đã khóa tài khoản Instagram. Anh Sa hạn chế tối đa việc xuất hiện trước truyền thông, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài sự kiện cùng mẹ.

Thùy My- con gái diễn viên Diễm My

Thùy My sinh năm 1995, là con gái đầu lòng của "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức. Thùy My từng tâm sự, cô thích thời trang từ nhỏ và thích xem mẹ chuẩn bị đồ khi đi sự kiện. Qua những hình ảnh được Thùy My chia sẻ có thể thấy, cô thích phong cách ăn mặc đơn giản, thanh lịch và mang hơi hướng cổ điển.

Thùy My cho biết cô rất yêu gia đình. "Dành thời gian cho gia đình là niềm hạnh phúc của tôi", cô bộc bạch. Hồi còn học ở Việt Nam, sau khi tan trường, Thùy My thường về nhà ngay ăn cơm với mọi người. Đồng thời, cô nàng cũng rất thân với mẹ và có gu mặc giống nhau.

Diễm My cũng từng từng tâm sự dù bận rộn đến mấy cô luôn sắp xếp công việc nhà và lắng nghe các con, tạo bầu không khí chan hòa, vui vẻ, đầm ấm để gắn kết mọi người.

Thùy My từng học ngành truyền thông tại Mỹ. Khi đi học, cô lấy tên là Catherine. Ngoài tiếng Anh, Thùy My thông thạo tiếng Pháp, Nga và Trung Quốc. Người đẹp cho biết đọc sách và học ngôn ngữ là sở thích, sở trường của cô.

Katleen Phan Võ - con gái Hoa hậu Thanh Xuân

Thanh Xuân là "nữ hoàng ảnh lịch", mỹ nhân nổi tiếng thập niên 1990, từng đoạt nhiều giải thưởng về nhan sắc như Hoa hậu Điện ảnh 1992, Á hậu Thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Ảnh 1994... Katleen Phan Võ - con gái của cô và chưởng môn Vịnh Xuân phái Nam Anh - có nhan sắc xinh đẹp không thua mẹ.

Katleen theo đuổi phong cách sexy kiểu Âu Mỹ với những trang phục táo bạo khoe body nóng bỏng và làn da nâu khỏe khoắn.

Bố mẹ là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Cananda nên Katleen ngoài tiếng Việt còn thành thạo cả tiếng Anh, Pháp. Cách đây không lâu, Katleen trở về Việt Nam và nhận vai diễn trong bộ phim “Lật mặt 4”. Cô nàng nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài quyến rũ và khả năng diễn xuất tương đối tốt.

Katleen cao 1,65 m, nặng 50 kg, số đo ba vòng 81-61-93 cm. Cô cho biết bí quyết để có vóc dáng đẹp chính là tập võ và nhảy. Katleen theo đuổi style sexy. Cô chuộng trang phục cắt khoét, khoe lợi thế hình thể cùng làn da nâu.