Nam Em lên tiếng sau ồn ào về dáng ngồi

TPO - Vừa trở lại đường đua sắc đẹp, Nam Em đã gây tranh cãi vì dáng ngồi vô tư, thoải mái như ở nhà trong khi cô đang tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Mới đây, người đẹp Nam Em đăng tải hình ảnh trong buổi tập luyện tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022 kèm dòng trạng thái gây chú ý.

Cô viết: “Bao nhiêu kí ức tuổi 18 quay về. Đồng hành cùng Miss World Vietnam là một trải nghiệm đáng nhớ của Nam Em. Đôi khi được sống lại những giây phút ngây thơ ấy là một cảm giác không phải lúc nào chúng ta cũng tìm thấy trong cuộc sống này. Những gì cả nhà đóng góp ý kiến Nam Em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương cây sẽ đâm chồi”.

Đây là lần đầu tiên Nam Em lên tiếng từ sau sự cố để lộ dáng ngồi quá vô tư trong cuộc thi này cách đây vài ngày. Thời điểm đó, Nam Em chọn cách im lặng. Còn phía Miss World Vietnam 2022 cho biết, do Nam Em thấm mệt trong quá trình tập luyện nên xảy ra tình huống dễ gây hiểm lầm như vậy. Hiện tại, Nam Em đang rất tập trung và nghiêm túc trong quá trình tham gia cuộc thi, chuẩn bị cho đêm Chung khảo sắp tới. Do gặp một số vấn đề về sức khỏe nên Nam Em phải nỗ lực hơn so với các thí sinh khác trong chặng đường này.

Nam Em đang là diễn viên, ca sĩ và có kinh nghiệm chinh chiến nhiều đấu trường sắc đẹp.

Việc Nam Em ghi danh tại Miss World Vietnam 2022 khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì trước đó cô cùng chị gái sinh đôi Nam Anh cùng nộp đơn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tuy nhiên đến phút cuối, Nam Em quyết định rời khỏi cuộc thi này.